Бум мобильных приложений для отслеживания месячных: что в них не так

Кого интересуют данные о менструальном цикле женщины?

Кто заинтересован в данных, связанных с менструальным циклом женщины? Одна из наиболее заинтересованных сторон - маркетологи. Ведь в зависимости от дня менструального цикла меняется не только настроение и эмоции женщины, но и ее интерес к различным потребительским товарам и услугам.

"В маркетинге было несколько подобных исследований. Скажем, если у женщины ПМС, то она, скорее, предпочтет купить какие-то товары для дома, что-то уютное. А в начале цикла, когда в организме повышается уровень эстрогена, женщину, скорее, заинтересует реклама эротичного нижнего белья. И на этом базируется маркетинговая стратегия", - объясняет DW Эстер Краббендам из правозащитной голландской некоммерческой организации Bits of Freedom. Наиболее ценной, по словам эксперта, для маркетологов является информация о том, что женщина собирается завести ребенка или забеременела - ведь от этого существенным образом меняются ее потребительские привычки.

Эстер Краббендам приводит в пример американскую компанию Glow, которая помимо четырех "женских" приложений также предлагает своим пользователям клиники, в которых можно заморозить яйцеклетки и сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). "Фактически, компания использует данные, которые женщины вводят в их приложения, чтобы продавать им потом свои продукты", - уверена эксперт.

Информация о менструальном цикле женщины открывает большое пространство для манипуляций, ведь в зависимости от цикла колеблется гормональный фон, влияющий на психофизиологические характеристики, объясняет Алена Попова. "Вопрос о том, насколько далеко может зайти нейромаркетинг (комплекс методов, изучающих поведение покупателя и взаимодействие процессов в мозге на отношение к маркетингу и рекламе. - Ред.), лежит в этической плоскости", - полагает эксперт.

Пока, по ее словам, она не слышала, чтобы маркетинговые компании в России использовали в своих целях данные о менструальном цикле женщины. Но эксперт не иключает, что в будущем это может произойти: "Сбербанк, например, уже создал лабораторию нейронаук и поведения человека. Там собирают данные клиентов банка, чтобы понять, какое психоэмоциональное состояние влияет на определенные траты и расходы".

Противники абортов и приложения для отслеживания цикла

В доступе к данным о женском здоровье могут быть заинтересованы не только маркетологи, но и противники абортов. В 2019 году газета The Guardian опубликовала расследование о приложении The Femm, которым уже пять лет пользуются женщины в США, Европе, Африке и Латинской Америке. По данным издания, приложение спонсирует фонд консервативного американского бизнесмена Шона Филера. Он публично поддерживает католические организации, которые выступают за запрет оральной контрацепции и прерывания беременности.

В некоторых своих текстах приложение The Femm подвергает сомнению использование гормональной контрацепции. Взамен пользователям предлагается изучить свой цикл, чтобы избежать беременности. Некоторые консультирующие приложение врачи, как оказалось, не имеющие медицинских лицензий, также призывают женщин отказываться от контрацептивов и абортов.

Данные о менструальном цикле интересуют и власти. Так, в департаменте здравоохранения американского штата Миссури подтвердили, что отслеживали данные о менструальном цикле женщин, которые обращались в единственную клинику штата, в которой разрешены аборты. "Нас беспокоит, что в будущем в странах, где аборты запрещены и уголовно наказуемы, государство захочет получить доступ к приложениям для отслеживания месячных", - указывает бразильская исследовательница, юрист, основательница и глава международного правозащитного проекта Coding Rights Джоана Варон. В Бразилии за нелегальный аборт женщине грозит до трех лет лишения свободы.

"Мой совет - подумайте лишний раз, какова ваша цель при использовании этих приложений. Стоит ли она того, чтобы указывать прямо все-все данные о себе. Свою основную функцию - предсказывать начало месячных - трекер будет выполнять и без информации о том, сколько вы выпили и когда последний раз мастурбировали", - заключила Ева Блюм-Дюмонте.