ЦИК отклонила все жалобы, которые касаются результатов выборов в Рижскую думу

По словам председателя ЦИК Кристины Берзини, избирательная комиссия отклонила все поданные жалобы, главным образом потому, что полномочия ЦИК недостаточно широки, чтобы выяснить, каково содержание обнаруженных на двух участках 627 непроштампованных конвертов, которые были признаны недействительными.

Если изначально в процедуре организации выборов были допущены ошибки и избирателям выдавались непроштампованные конверты, то во второй части процедуры все было сделано правильно и точно, подчеркнула Берзиня.

"Закон о выборах предусматривает, что найденные в избирательной урне конверты без печатей должны быть признаны недействительными, что и было сделано", - заявила Берзиня.

Члены ЦИК пришли к общему мнению, что избирательная комиссия - не самое подходящее учреждение для рассмотрения подобных жалоб, и суд сможет дать более широкую оценку ситуации.

В ЦИК поступили заявления об оспаривании результатов выборов от представителей четырех списков кандидатов - партии "Новое Согласие", партии "Согласие", Русского союза Латвии и партии "Альтернатива".

Заявители указывали на обнаружение на 97-м и 144-м избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов, которые из-за этого были признаны недействительными, а также на то, что некоторые люди, подавшие заявки на голосование по месту жительства, не смогли принять участие в выборах, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.

Решение ЦИК можно оспорить в течение трех рабочих дней, подав иск в Административный окружной суд, который должен будет вынести вердикт в течение семи дней со дня получения заявки. Это решение будет окончательным.