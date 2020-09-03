Германия назвала неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

"Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", - отметил представитель немецкого правительства.

3 сентября на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что по данным белорусской разведки, отравления Навального не было. Целью фальсификации якобы было "отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси".

Лукашенко обещал передать российским спецслужбам запись перехваченного разговора. Пока никаких подтверждающих материалов Россия не получила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.