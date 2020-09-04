В центре Тбилиси произошел взрыв. Один человек погиб, трое человек пострадали

Один человек погиб и еще трое пострадали во время взрыва, произошедшего в клубе Dejavu в центре Тбилиси. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Взрыв произошел недалеко от здания Тбилисской филармонии, сообщает агентство "Новости-Грузия". Взрывной волной выбило стекла в ближайших домах.
По информации "Новости-Грузия", во время ремонта в здании клуба взорвался баллон для газосварки.
Взрыв произошел в Тбилиси, у Филармонии рядом с кинотеатром «Амирани». По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, рабочие на месте проводили ремонтные работы, во время чего взорвался газовый баллон. pic.twitter.com/dNlNiNCwIT— Я люблю Грузию 🇬🇪 (@TbilisiMe) September 4, 2020
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