Пт, 4.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

В центре Тбилиси произошел взрыв. Один человек погиб, трое человек пострадали

ФОТО: скриншот Twitter/TbilisiMe

Один человек погиб и еще трое пострадали во время взрыва, произошедшего в клубе Dejavu в центре Тбилиси. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Взрыв произошел недалеко от здания Тбилисской филармонии, сообщает агентство "Новости-Грузия". Взрывной волной выбило стекла в ближайших домах.

По информации "Новости-Грузия", во время ремонта в здании клуба взорвался баллон для газосварки. 

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