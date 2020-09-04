"Сердцебиение под руинами". В Бейруте пытаются найти выжившего через месяц после взрыва

В среду вечером, 2 сентября, группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного здания в историческом районе Бейрута, и их специально обученная собака дала знак, что в руинах находится живой человек.

Спасатели вернулись к этому дому на следующее утро, собака снова указала, что под обломками есть выживший.

После этого спасатели применили специальный сканер, который способен засечь сердцебиение или дыхание человека, а затем доставили на место оборудование для разбора завалов.

Вечером операцию на месте приостановили до утра, однако волонтеры всю ночь пытались разбирать завалы вручную.

Пока не подтверждено, что под руинами действительно находится живой человек, однако собравшиеся не теряют надежды.

Взрывы в Бейруте

4 августа в порту Бейрута вспыхнул пожар, за которым сначала прогремел сильный взрыв, после чего последовал ряд маленьких хлопков, а через полминуты грянул мощнейший взрыв, который сопровождался очень сильной взрывной волной.

По нынешним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, еще около 6000 получили ранения. Взрывная волна вызвала в Бейруте очень масштабные разрушения, и оставила 300 000 человек без домов.

По словам президента Ливана Мишеля Ауна, в порту на воздух взлетели годами хранившиеся на складе 2750 тонн нитрата аммония.