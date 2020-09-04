Сб, 5.09.2020
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Telegram-канал, который связывают с Лукашенко, опубликовал якобы тот самый "разговор Берлина и Варшавы"

Александр Лукашенко

ФОТО: Maxim Guchek/AP

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал, как утверждается, который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, опубликовал якобы  перехваченный "разговор Берлина и Варшавы" об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал "Медузы". 

Разговор ведут "Ник" из Берлина и "Майк" из Варшавы.

Они обсуждают предстоящее заявление канцлера об отравлении Алексея Навального. На вопрос представителя Польши, действительно ли факт отравления подтвержден, человек в Берлине отвечает, что идет война, и все методы подходят для войны. Польский представитель, со своей стороны, ответил, что "надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ - утопить его в проблемах России".

Этот фрагмент "телефонного разговора" очень позабавил пользователей социальных сетей - одни говорят, что он достоин дешевого шпионского фильма, другие говорят, что такую ​​фальсификацию сложно слушать, а третьи называют его шедевром.

Напомним, 3 сентября на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что по данным белорусской разведки, отравления Навального не было. Целью фальсификации якобы было "отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси".  

Германия назвала неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального.

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