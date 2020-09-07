Пн, 7.09.2020
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Илон Маск

Дорожные ремонты продолжаются более чем в 100 местах по всей стране

Иллюстративное фото

ФОТО: Latvijas autoceļu uzturētājs

На более чем 100 участках автодорог продолжаются строительные работы, поэтому водителям нужно считаться с ограничением движения и дополнительным временем в пути, сообщает агентство LETA.

Так, на Видземском шоссе начиная с 8 сентября больше времени в пути потребует участок от поворота на Рауну до перекрестка с дорогой Смилтене-Гулбене: там на этой неделе будет шесть участков со светофорами, проезд которых займет примерно час.

Кроме того, крупнейшие ограничения движения связаны с ремонтными работами на Даугавпилсском шоссе (А6), Елгавском шоссе (А8) и на главной автодороге Екабпилс-Лудза (А12).

На многих автодорогах регионального значения продолжается восстановление покрытия.

Водителей просят соблюдать ограничение максимальной скорости, чтобы защитить свой и чужие автомобили от летящих камней.

Водителей также призывают считаться с ограничениями движения и дополнительным временем, своевременно планировать свои поездки и соблюдать организацию движения и сигналы светофоров в местах ремонтных работ.

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