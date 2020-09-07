1,5 млн евро: столько Rīgas satiksme затребует от Бемхенса и бывших членов правления

Сумма иска перед его подачей в суд еще будет уточнена. Иск будет предъявлен лицам, входившим в состав правления предприятия в период с 2010 года по декабрь 2018 года.

Основанием для иска является трудоустройство 16 предположительно фиктивных консультантов. Адвокатское бюро Яниса Карклиньша, привлеченное советом Rīgas satiksme, уверено, что есть достаточные доказательства для подачи гражданского иска о возмещении убытков.

Иск о трудоустройстве фиктивных консультантов будет подан против:

бывшего председателя правления компании Леона Бемхенса,

бывших членов правления Ирины Фелдмане, Андрея Пожарнова и Инесе Швекле, подписавших документы в рамках договоров о предоставлении консультаций.

По всем договорам о консультационных услугах, общее число которых составляет 46, а также другим делам, которые расследуются Государственной полицией и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ООО Rīgas satiksme потребует признать себя потерпевшей стороной, чтобы попросить правоохранительные органы оценить ответственность всех 11 лиц, которые работали в правлении в период с 2010 года по декабрь 2018 года, и потребовать возмещения убытков.

Иск будет подан в суд до 17 сентября 2020 года.