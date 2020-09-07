Стакис рассказал, с какими трудностями столкнулась новая коалиция Рижской думы

Он отметил, что транспортная инфраструктура - одна из самых больших проблем в Риге, оставленная в наследство предыдущей коалицией. Кроме того, развитие инфраструктуры связано с возможностью успешного освоения предлагаемого Европейским союзом финансирования, поэтому этот вопрос очень важен.

В свою очередь для ликвидации очередей в детские сады новой коалиции необходимо будет предпринять конкретные шаги. В первую очередь нужно подготовить дошкольных педагогов, потому что их не хватает. Чтобы привлечь людей в профессию, необходимо увеличить зарплаты. Самоуправление также должно предлагать финансирование для обучения дошкольных педагогов и предоставлять кредиты на обучение, считает Стакис. Также кандидат в мэры отметил, что необходимо более тесное сотрудничество с частными дошкольными образовательными учреждениями и другими партнерами.