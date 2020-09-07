Пн, 7.09.2020
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Стакис рассказал, с какими трудностями столкнулась новая коалиция Рижской думы

Мартиньш Стакис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис рассказал, что новая коалиция Рижской думы столкнулась с наибольшими трудностями в согласовании того, какая из политических сил возглавит комитет по образованию, культуре и спорту, а также комитет по делам сообщения и транспорта.

Он отметил, что транспортная инфраструктура - одна из самых больших проблем в Риге, оставленная в наследство предыдущей коалицией. Кроме того, развитие инфраструктуры связано с возможностью успешного освоения предлагаемого Европейским союзом финансирования, поэтому этот вопрос очень важен.

В свою очередь для ликвидации очередей в детские сады новой коалиции необходимо будет предпринять конкретные шаги. В первую очередь нужно подготовить дошкольных педагогов, потому что их не хватает. Чтобы привлечь людей в профессию, необходимо увеличить зарплаты. Самоуправление также должно предлагать финансирование для обучения дошкольных педагогов и предоставлять кредиты на обучение, считает Стакис. Также кандидат в мэры отметил, что необходимо более тесное сотрудничество с частными дошкольными образовательными учреждениями и другими партнерами.

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