Готовьте города к будущим аномальным ливням, советуют метеорологи ФРГ

Немецкая метеорологическая служба консультирует городские власти

Эту "экстремизацию осадков" еще предстоит досконально изучить и окончательно научно подтвердить, а для этого нужно накопить необходимое количество статистических данных, собираемых радарами - метеорологическими радиолокационными станциями. Данных с обычных метеостанций для этого недостаточно, предупредил Андреас Беккер.

Но одно дело - безупречное научное обоснование все более очевидного явления, другое - практические выводы. В самом факте антропогенного, вызванного деятельностью человека глобального изменения климата, в Немецкой метеорологической службе не сомневаются, а потому DWD настоятельно рекомендует федеральным, земельным и местным властям ФРГ готовиться ко все более вероятным климатическим эксцессам - и предлагает им свою экспертизу.

"Наш отдел отвечает за городскую и региональную климатологию. Причем мы занимаемся не только ливнями, но и другими последствиями изменения климата: жарой, сильными ветрами", - рассказала DW научная сотрудница DWD Петра Фукс (Petra Fuchs). Она считает, что политики на местах в большинстве своем осознали, что глобальное потепление порождает новые проблемы для населения Германии, и по мере возможностей "включают эту тему в свою повестку". Так, крупные города уже начали целенаправленно нанимать специалистов в этой сфере.

Градостроители не должны полагаться на одну лишь дождевую канализацию

По словам Петры Фукс, главный совет в сфере профилактики затоплений, который она и ее коллеги дают градостроителям и городским властям, звучит примерно так: "Нельзя допускать, чтобы все было застроено и забетонировано". Даже в центральных частях городов должно оставаться достаточное количество зеленых островков, свободных территорий, водоемов, способных принимать или хотя бы временно удерживать воду в случае дождя высокой интенсивности.

Решению задачи могли бы способствовать даже детские площадки с соответствующим рельефом и дренажной системой, считает Андреас Беккер. Другой мерой он называет озеленение крыш домов. По этому пути уже пошла столица Германии, о чем DW подробно рассказывала два года назад в репортаже "Город-губка: что делают в Берлине, чтобы ливни не заливали город".

"Газон-губка" на крыше берлинского городского предприятия по водоснабжению ФОТО: DW/V.Esipov

В любом случае всецело полагаться на традиционную дождевую канализацию городов уже нельзя, предупредил эксперт DWD. "Эти системы проектировались в другие времена и на сильные осадки просто не рассчитаны. Их периодические сбои, по сути дела, запрограммированы. Если наша гипотеза верна и ливней из-за глобального потепления будет все больше, значит, нужны разнообразные дополнительные меры, способные задерживать воду или по меньшей мере замедлять ее неконтролируемое растекание. И градостроители должны задумываться об этому уже на стадии планирования", - убежден Андреас Беккер.

Тем временем бургомистр Штайнхайма, того самого городка, в котором в августе случился четвертый или пятый за последние четыре года потоп, сообщил местной газете, что поручил специалистам разработать комплекс мер по защите населения от затоплений. И сослался на то, что в соседнем Хёпфигхайме подобный план уже есть.