Готовьте города к будущим аномальным ливням, советуют метеорологи ФРГ

Угроза частых сильных дождей с затоплением населенных пунктов растет в России и Германии. Немецкие эксперты призывают развивать города с учетом последствий изменения климата.
Улицы, превратившиеся в реки, "плавающие" по ним автомобили, прохожие почти по колено в воде - подобные сцены все чаще и чаще разыгрываются в последнее время в городах как Германии, так и России. Самый свежий пример - прямо-таки тропический ливень в Москве 26 августа, затопивший не только часть города, но и залы Новой Третьяковской галереи.
Москву заливало в 2020 году четыре раза
А ведь это был уже четвертый потоп в российской столице в этом году. 29-30 мая на Москву вылилось примерно полторы месячной нормы осадков. Следующий дождь высокой интенсивности накрыл город 20 июня. Месяц спустя, 27 июля, выпало больше половины июльской нормы. На другой день аналогичная картина наблюдалась в Санкт-Петербурге. До этого москвичи переживали потопы в 2019, 2017, 2016 и 2015 годах. В соцсетях полно видеосвидетельств тех событий.
В Берлине последний потоп случился в 2017 году. Нынешним летом стихия в целом пощадила самые крупные города Германии, хотя Дортмунд c более чем полумиллионным населением залило за сутки даже дважды. Зато сильно пострадал целый ряд небольших населенных пунктов. Так, облетевшее соцсети видео запечатлело человека, который после аномального ливня катается на байдарке по улицам городка Дамме на северо-западе ФРГ. Затопило и городок Штайнхайм на юго-западе страны. Один из его жителей пожаловался журналистам: "Это был, пожалуй, уже четвертый или пятый случай за последние четыре года".
Происходит "экстремизация осадков". Именно так эти природные явления охарактеризовал в беседе с DW Андреас Беккер (Andreas Becker). Он возглавляет Глобальный центр по климатологии осадков (GPCC), которым по поручению Всемирной метеорологической организации (структура ООН) управляет Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) в Оффенбахе.
Jet stream замедляется из-за потепления Арктики
По словам ученого, "общая сумма осадков особо не возрастает, но распределяются они иначе. Они концентрируются в определенных точках, на которые обрушиваются сильнейшие ливни, тогда как в других регионах наблюдается затяжная сухая погода и даже засуха".
И то, и другое, подчеркнул собеседник DW, "мы наблюдаем как в Германии, так и в России, вообще на всем евразийском пространстве, поскольку это - единая территория суши, а на суше этот эффект усиливается".
Связан этот эффект, пояснил собеседник DW, с так называемым jet stream, высотным потоком воздуха, идущим над евразийским пространством с запада на восток как раз на широте Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга. Из-за убыстряющегося потепления, особенно в Арктике, этот поток стал все чаще замедляться или даже останавливаться.
В результате над одними территориями устанавливаются длительные антициклоны без осадков, а над другими - столь же длительные циклоны с дождями, которые оборачиваются нередко локальными потопами или даже широкомасштабными наводнениями ((DW подробно рассказывала об этом явлении в июле в статье "В Сибири – не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом").
Немецкая метеорологическая служба консультирует городские власти
Эту "экстремизацию осадков" еще предстоит досконально изучить и окончательно научно подтвердить, а для этого нужно накопить необходимое количество статистических данных, собираемых радарами - метеорологическими радиолокационными станциями. Данных с обычных метеостанций для этого недостаточно, предупредил Андреас Беккер.
Но одно дело - безупречное научное обоснование все более очевидного явления, другое - практические выводы. В самом факте антропогенного, вызванного деятельностью человека глобального изменения климата, в Немецкой метеорологической службе не сомневаются, а потому DWD настоятельно рекомендует федеральным, земельным и местным властям ФРГ готовиться ко все более вероятным климатическим эксцессам - и предлагает им свою экспертизу.
"Наш отдел отвечает за городскую и региональную климатологию. Причем мы занимаемся не только ливнями, но и другими последствиями изменения климата: жарой, сильными ветрами", - рассказала DW научная сотрудница DWD Петра Фукс (Petra Fuchs). Она считает, что политики на местах в большинстве своем осознали, что глобальное потепление порождает новые проблемы для населения Германии, и по мере возможностей "включают эту тему в свою повестку". Так, крупные города уже начали целенаправленно нанимать специалистов в этой сфере.
Градостроители не должны полагаться на одну лишь дождевую канализацию
По словам Петры Фукс, главный совет в сфере профилактики затоплений, который она и ее коллеги дают градостроителям и городским властям, звучит примерно так: "Нельзя допускать, чтобы все было застроено и забетонировано". Даже в центральных частях городов должно оставаться достаточное количество зеленых островков, свободных территорий, водоемов, способных принимать или хотя бы временно удерживать воду в случае дождя высокой интенсивности.
Решению задачи могли бы способствовать даже детские площадки с соответствующим рельефом и дренажной системой, считает Андреас Беккер. Другой мерой он называет озеленение крыш домов. По этому пути уже пошла столица Германии, о чем DW подробно рассказывала два года назад в репортаже "Город-губка: что делают в Берлине, чтобы ливни не заливали город".
В любом случае всецело полагаться на традиционную дождевую канализацию городов уже нельзя, предупредил эксперт DWD. "Эти системы проектировались в другие времена и на сильные осадки просто не рассчитаны. Их периодические сбои, по сути дела, запрограммированы. Если наша гипотеза верна и ливней из-за глобального потепления будет все больше, значит, нужны разнообразные дополнительные меры, способные задерживать воду или по меньшей мере замедлять ее неконтролируемое растекание. И градостроители должны задумываться об этому уже на стадии планирования", - убежден Андреас Беккер.
Тем временем бургомистр Штайнхайма, того самого городка, в котором в августе случился четвертый или пятый за последние четыре года потоп, сообщил местной газете, что поручил специалистам разработать комплекс мер по защите населения от затоплений. И сослался на то, что в соседнем Хёпфигхайме подобный план уже есть.
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