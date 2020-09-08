Здоровье тазобедренных суставов: наиболее частые проблемы и лечение

Тазобедренные суставы играют очень важную роль в сохранении равновесия тела и обеспечении полноценных движений ног. Однако малоподвижность, лишний вес и другие факторы со временем оказывают негативное влияние на тазобедренный сустав, что может проявиться в виде боли, ограничения подвижности и ухудшения качества жизни.
О наиболее распространенных проблемах с тазобедренными суставами и о том, как укреплять эти суставы, рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, врач физикальной и реабилитационной медицины Ингрида Тамбора и фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.
Функции тазобедренного сустава
Основная функция тазобедренного сустава - поддерживать вес тела как в статической (например, в положении стоя), так и в динамической (например, во время ходьбы или бега) позе, поясняет Тамбора. Также тазобедренный сустав играет очень важную роль в сохранении равновесия и поддержании угла наклонения таза. Тазобедренный сустав - один из самых активных суставов человека и предназначен для многих видов движения. У него имеется три главных оси, которые позволяют тазобедренному суставу совершать все движения:
- абдукция - движение ноги вбок от средней линии;
- аддукция - движение ноги в направлении тела на среднюю линию;
- флексия - сгибание или подъем ноги в направлении вперед;
- экстензия - отвод ноги назад;
- ротация - вращение бедром, его поворот наружу и вовнутрь.
Анатомия тазобедренного сустава
Тазобедренный сустав состоит из тазовой кости с вертлужной впадиной (acetabulum) и бедренной кости (femur) с головкой (caput femoris). Окружающие ткани - связки, сухожилия суставная сумка и мышцы поддерживают стабильность сустава и обеспечивают его движения. Поверхности суставов покрыты суставными хрящами, которые смягчают поверхности костей и позволяют им свободно скользить одной относительно другой. Тазобедренный сустав заключен в капсулу. Снаружи капсулы находится синовиальная мембрана, которая выделяет жидкость и обеспечивает суставы и хрящи необходимыми питательными веществами.
В здоровом бедре эта мембрана выделяет небольшое количество жидкости, которая смазывает тазобедренный сустав и почти полностью устраняет в нем трение
Кости - "живые" и снабжаются кровью по кровеносным сосудам, достигая через шейку бедра головку бедра.
Наиболее распространенные проблемы
Проблемы с тазобедренным суставом могут появиться как внезапно, так и развиться постепенно. Боль в районе тазобедренного сустава может быть вызвана разными причинами, поэтому их важно как можно быстрее выяснить. Тамбора поясняет, что самая распространенная проблема суставов - это остеоартрит. Это медленно прогрессирующее нарушение опорно-двигательного аппарата, которое может возникнуть в любом суставе, но чаще всего затрагивает суставы, несущие на себе вес позвоночника и нижних конечностей: тазобедренные, коленные и голеностопные.
Именно это заболевание чаще, чем какое-либо другое, становится причиной инвалидности у пожилых людей.
Для остеоартрита характерны изменения во всех структурах сустава. Суставный хрящ постепенно становится неровным, в нем происходит эрозия и образуются трещины, в результате чего он может полностью разрушиться; ткани костей образуют наросты - остеофиты, суставная капсула загустевает, сустав становится малоподвижным и деформируется. Из клинических симптомов для остеоартрита характерны боли в суставах, крепитация, негибкость и ограничение движений. Чаще всего причиной остеоартрита бывает совокупность нескольких факторов, среди которых - возраст, повреждения и травмы суставов, наследственность, а также заболевания, вызванные механической перегрузкой суставов, и другие.
Еще одной распространенной проблемой тазобедренного сустава является трохантерит - воспаление окружающих сустав мягких тканей, вызванное слабой мускулатурой и лишним весом, который перегружает связки и сухожилия вокруг сустава, вызывая напряжение и воспаление.
Кроме того, боль в области тазобедренного сустава может отдавать из спины, поэтому нередко эти проблемы являются комплексными и важно своевременно обратиться к специалисту, отмечает Тамбора.
Для пожилых людей характерны переломы шейки бедра. С годами кости становятся более хрупкими и теряют прочность. Наиболее частой причиной является остеопороз - хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся уменьшением костной массы, в результате чего перелом может возникнуть даже при небольшом падении. В этом случае лечение может быть хирургическим или консервативным, а в процессе выздоровления важно "не залеживаться".
Группы риска и лечение
В группу риска заболевания остеоартритом входят жители старше 50 лет, особенно, если у них излишний вес, неправильная нагрузка на суставы, были травмы суставов, гормональные изменения в организме, а также если они испытывают физическую перегрузку на работе или очень интенсивно занимаются спортом.
Главная цель лечения - уменьшить боль и улучшить функцию тазобедренного сустава.
Существуют различные методы лечения - медикаментозные (противовоспалительные и болеутоляющие препараты, медикаменты, задерживающие прогрессирование заболевания), немедикаментозные (реабилитация, разъяснительная работа с пациентами, назначение соответствующих упражнений, охлаждающие, согревающие или водные процедуры, физиотерапия, ортозы, технические вспомогательные средства) или хирургическое лечение (замена сустава протезом). В зависимости от степени повреждения сустава назначается соответствующее лечение. Для достижения хорошего результата важны сотрудничество пациента с медиками и соблюдение рекомендаций, а также своевременное распознание ранних симптомов остеоартрита, контроль веса, щадящие физические упражнения и реабилитация.
Что мы можем сделать сами?
Для уменьшения риска проблем с тазобедренными суставами нужно подумать о своем образе жизни: важно уменьшить лишний вес и увеличить ежедневную аэробную физическую нагрузку. Это позволяет уменьшить боли в суставах, задержать развитие остеоартрита и улучшить функцию суставов.
Тамбора поясняет, что аэробная нагрузка - это повторяющиеся циклические движения: прогулки, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание и другие.
Кроме того, человек может сам ежедневно делать упражнения, разминая суставы в позах, уменьшающих весовую нагрузку. Упражнения улучшают кровоснабжение суставов и их гибкость. Активные и растягивающие упражнения помогают поддерживать нормальную амплитуду движений в суставах, силовые упражнения укрепляют мышцы вокруг суставов, а удержание положения и упражнения на сохранение равновесия улучшают стабильность суставов. Тамбора подчеркивает, что первые сигналы, которые могут свидетельствовать о проблемах с тазобедренным суставом, это негибкость и периодическая боль в суставах. Своевременное обращение к специалисту может задержать усугубление проблемы и прогрессирование остеоартрита.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце отмечает, что все витамины и минеральные вещества, необходимые для здоровья суставов и костей, лучше всего получать вместе со сбалансированным и полноценным питанием, включив в рацион овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, а также яйца, рыбу, которая особенно важна, так как содержит жирные Омега-кислоты. Если вы не едите рыбу, то жирные Омега-кислоты необходимо получать вместе с рыбьим жиром. Для здоровья костей особенно важны кальций и витамин D.
Важно определить уровень витамина D крови и при недостатке скорректировать его приемом средств, содержащие витамин D.
Эти средства доступны в разных формах - капли, спреи, капсулы и таблетки и в соответствующих дозах. Для здоровых суставов необходимы также селен, марганец, медь, витамины C, A, E, коллаген, экстракты шиповника и имбиря, а также куркума и гиалуроновая кислота. Также не следует забывать о потреблении достаточного количества жидкости. Для того, чтобы тазобедренные суставы были здоровыми, важно регулярно заниматься физкультурой в соответствии со своим состоянием здоровья, физической подготовкой, возрастом и полом. Нужно учитывать, что наиболее подходящий комплекс упражнений порекомендует специалист.
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