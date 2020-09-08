Здоровье тазобедренных суставов: наиболее частые проблемы и лечение

Еще одной распространенной проблемой тазобедренного сустава является трохантерит - воспаление окружающих сустав мягких тканей, вызванное слабой мускулатурой и лишним весом, который перегружает связки и сухожилия вокруг сустава, вызывая напряжение и воспаление.

Кроме того, боль в области тазобедренного сустава может отдавать из спины, поэтому нередко эти проблемы являются комплексными и важно своевременно обратиться к специалисту, отмечает Тамбора.

Для пожилых людей характерны переломы шейки бедра. С годами кости становятся более хрупкими и теряют прочность. Наиболее частой причиной является остеопороз - хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся уменьшением костной массы, в результате чего перелом может возникнуть даже при небольшом падении. В этом случае лечение может быть хирургическим или консервативным, а в процессе выздоровления важно "не залеживаться".

Группы риска и лечение

В группу риска заболевания остеоартритом входят жители старше 50 лет, особенно, если у них излишний вес, неправильная нагрузка на суставы, были травмы суставов, гормональные изменения в организме, а также если они испытывают физическую перегрузку на работе или очень интенсивно занимаются спортом.

Главная цель лечения - уменьшить боль и улучшить функцию тазобедренного сустава.

Существуют различные методы лечения - медикаментозные (противовоспалительные и болеутоляющие препараты, медикаменты, задерживающие прогрессирование заболевания), немедикаментозные (реабилитация, разъяснительная работа с пациентами, назначение соответствующих упражнений, охлаждающие, согревающие или водные процедуры, физиотерапия, ортозы, технические вспомогательные средства) или хирургическое лечение (замена сустава протезом). В зависимости от степени повреждения сустава назначается соответствующее лечение. Для достижения хорошего результата важны сотрудничество пациента с медиками и соблюдение рекомендаций, а также своевременное распознание ранних симптомов остеоартрита, контроль веса, щадящие физические упражнения и реабилитация.

Что мы можем сделать сами?

Для уменьшения риска проблем с тазобедренными суставами нужно подумать о своем образе жизни: важно уменьшить лишний вес и увеличить ежедневную аэробную физическую нагрузку. Это позволяет уменьшить боли в суставах, задержать развитие остеоартрита и улучшить функцию суставов.

Тамбора поясняет, что аэробная нагрузка - это повторяющиеся циклические движения: прогулки, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание и другие.

Кроме того, человек может сам ежедневно делать упражнения, разминая суставы в позах, уменьшающих весовую нагрузку. Упражнения улучшают кровоснабжение суставов и их гибкость. Активные и растягивающие упражнения помогают поддерживать нормальную амплитуду движений в суставах, силовые упражнения укрепляют мышцы вокруг суставов, а удержание положения и упражнения на сохранение равновесия улучшают стабильность суставов. Тамбора подчеркивает, что первые сигналы, которые могут свидетельствовать о проблемах с тазобедренным суставом, это негибкость и периодическая боль в суставах. Своевременное обращение к специалисту может задержать усугубление проблемы и прогрессирование остеоартрита.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце отмечает, что все витамины и минеральные вещества, необходимые для здоровья суставов и костей, лучше всего получать вместе со сбалансированным и полноценным питанием, включив в рацион овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, а также яйца, рыбу, которая особенно важна, так как содержит жирные Омега-кислоты. Если вы не едите рыбу, то жирные Омега-кислоты необходимо получать вместе с рыбьим жиром. Для здоровья костей особенно важны кальций и витамин D.

Важно определить уровень витамина D крови и при недостатке скорректировать его приемом средств, содержащие витамин D.

Эти средства доступны в разных формах - капли, спреи, капсулы и таблетки и в соответствующих дозах. Для здоровых суставов необходимы также селен, марганец, медь, витамины C, A, E, коллаген, экстракты шиповника и имбиря, а также куркума и гиалуроновая кислота. Также не следует забывать о потреблении достаточного количества жидкости. Для того, чтобы тазобедренные суставы были здоровыми, важно регулярно заниматься физкультурой в соответствии со своим состоянием здоровья, физической подготовкой, возрастом и полом. Нужно учитывать, что наиболее подходящий комплекс упражнений порекомендует специалист.