Видео ⟩ Ургант разоблачил агентов из "перехвата" об отравлении Навального

Телеведущий Иван Ургант много шутит о событиях в Беларуси, а также следит за новостной повесткой.
Напомним, что в первом выпуске ведущий предстал перед публикой в образе президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом.
В понедельник, 7 сентября, Иван Ургант прокомментировал новость о якобы имевших место переговорах между Польшей и Германией об отравлении Алексея Навального. Ведущий заметил, что Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о разговоре между Ником и Майклом. Эту запись потом опубликовали в белорусских государственных СМИ. Конечно, не обошел он и новость о принятии Жераром Депардье православия.
Ургант в шутку предположил, что президент Беларуси случайно не так повернул антенну, когда хотел посмотреть "свой любимый фильм "Разлом Сан-Андреас" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, и случайно перехватил разговор".
Со слов ведущего, хотя многим разговор показался постановочным, в нем есть одна фраза, которую невозможно выдумать: "Александр Лукашенко оказался крепким орешком".
Ургант сообщил, что шоу провело собственное расследование и личности Майка и Ника раскрыты: "Мы знаем одного единственного Майка с польской фамилией - это Майк Вазовски [...] А Ник из Берлина - это очевидно, это певец Ник Кейв. Вот она шпионская сеточка, раскрыта!".
Видео: фрагмент выпуска шоу "Вечерний Ургант"
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!