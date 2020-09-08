Видео ⟩ Ургант разоблачил агентов из "перехвата" об отравлении Навального

Напомним, что в первом выпуске ведущий предстал перед публикой в образе президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом.

В понедельник, 7 сентября, Иван Ургант прокомментировал новость о якобы имевших место переговорах между Польшей и Германией об отравлении Алексея Навального. Ведущий заметил, что Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о разговоре между Ником и Майклом. Эту запись потом опубликовали в белорусских государственных СМИ. Конечно, не обошел он и новость о принятии Жераром Депардье православия.

Ургант в шутку предположил, что президент Беларуси случайно не так повернул антенну, когда хотел посмотреть "свой любимый фильм "Разлом Сан-Андреас" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, и случайно перехватил разговор".

Со слов ведущего, хотя многим разговор показался постановочным, в нем есть одна фраза, которую невозможно выдумать: "Александр Лукашенко оказался крепким орешком".

Ургант сообщил, что шоу провело собственное расследование и личности Майка и Ника раскрыты: "Мы знаем одного единственного Майка с польской фамилией - это Майк Вазовски [...] А Ник из Берлина - это очевидно, это певец Ник Кейв. Вот она шпионская сеточка, раскрыта!".

Видео: фрагмент выпуска шоу "Вечерний Ургант"