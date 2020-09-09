Порвала паспорт и все шаблоны. В Сети восхищаются смелостью Колесниковой

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник, 8 сентября, якобы попытались покинуть Беларусь. Добраться до границы с Украиной удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникову задержали. При попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. И, похоже, все шаблоны тоже!
Соцсети, естественно, не могли проигнорировать поступок Колесниковой, и теперь весь Интернет обсуждает, шутит и восхищается ей.
September 8, 2020
Назову своего ребенка любого пола Мария Колесникова.— Ded of Persia (@ZZabavin) September 8, 2020
Грустный Коленька тоже не смог промолчать:
А можно Мария Колесникова будет моим папой?— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 8, 2020
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Мария Колесникова не замужем потому что её никто не достоин— toxic babe (@babetxc) September 8, 2020
Маша Колесникова может убить два выстрела одним зайцем.— Fjallaleiðsögumaður (@kirillpartizan) September 8, 2020
Луна вращается вокруг Земли. Земля вращается вокруг Солнца. Угадайте, вокруг кого вращается Солнце?— Fjallaleiðsögumaður (@kirillpartizan) September 8, 2020
Вы угадали.
"Ну что, белорусы. Похоже, и у нас есть теперь своя Железная леди".
ну, што, беларусы, падобна, што і ў нас ёсць цяпер свая жалезная лэдзі— Мядовы гамафобiк (@mojo_fm) September 8, 2020
Девочки не хотят мальчиков, девочки хотят быть как Маша Колесникова— Blacky Sixx 97% ❄️ (@blacky_sixx) September 8, 2020
Как мне доходчиво объяснить в паспортном столе, что я хочу сменить имя на Мария?— Саша Наивный (@Naivety138) September 8, 2020
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