Порвала паспорт и все шаблоны. В Сети восхищаются смелостью Колесниковой

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник, 8 сентября, якобы попытались покинуть Беларусь. Добраться до границы с Украиной удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникову задержали. При попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. И, похоже, все шаблоны тоже!