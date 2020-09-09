Ср, 9.09.2020
Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того. Владимир Познер о Навальном
Владимир Познер о Навальном
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Порвала паспорт и все шаблоны. В Сети восхищаются смелостью Колесниковой

ФОТО: Scanpix/AP

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник, 8 сентября, якобы попытались покинуть Беларусь. Добраться до границы с Украиной удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникову задержали. При попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. И, похоже, все шаблоны тоже! 

Соцсети, естественно, не могли проигнорировать поступок Колесниковой, и теперь весь Интернет обсуждает, шутит и восхищается ей.
 

 Грустный Коленька тоже не смог промолчать:

"Ну что, белорусы. Похоже, и у нас есть теперь своя Железная леди". 

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