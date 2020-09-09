"Она выкинула паспорт за окно". Что происходило с Марией Колесниковой на границе с Украиной

Погранкомитет Беларуси сообщил, что трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник 8 сентября попытались покинуть Беларусь. Добраться до границы с Украиной удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникову задержали. "Интерфакс-Украина" сообщает, что при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт, об этом же на пресс-конференции в Киеве заявили Кравцов и Родненков.
Власти и государственные новостные агентства Беларуси распространяли противоречивую информацию об их местонахождении. Оппозиционеры пропали в понедельник утром, их местонахождение долго было неизвестно.
Как сообщили в погранкомитете Беларуси, Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения госграницы с Украиной. "С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал представитель комитета Антон Бычковский.
"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства БелТа.
"Попытка депортации"
В погранслужбе Украины сообщили, что Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения контроля не приезжала, а Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну.
Границу Украины Колесникова не пересекла, так как при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники. "При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко косвенно подтвердил эти данные в своем "Фейсбуке", однако не сообщил подробностей произошедшего.
"Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции, - написал Геращенко. - Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, поскольку эта смелая женщина предприняла действия, которые сделали невозможными ее перемещение через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет лично Александр Лукашенко".
Что рассказали Кравцов и Родненков
Иван Кравцов и Антон Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказали о своей версии событий. Они подтвердили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не смогли выдворить из страны.
По их словам, в районе 10 утра понедельника узнали от журналистов, что Мария Колесникова может быть задержана. Они проверили местоположение ее телефона и выяснили, что телефон находится дома у Колесниковой. Чтобы убедиться, что все хорошо, оба решили поехать домой к Колесниковой.
Но дома было тихо, никто не открывал. Родненков и Кравцов вышли на улицу, после чего к ним подъехал милицейский автобус, их обоих посадили туда и отвезли в разные места. Антон Родненков рассказал, что его перевозили из одного отделения в другое - в наручниках и черной маске на голове.
Около 21 часа к Кравцову, который также был задержан, пришли правоохранительные органы. По словам Кравцова, ему угрожали возбуждением уголовного дела якобы из-за какого-то злоупотребления служебным положением на прошлой работе.
Родненков пояснил, что ему предложили помочь товарищу и выехать за границу. "Их интересовала возможность вывоза Колесниковой за границу. Они объясняли это необходимостью деэскалации ситуации в стране. Предложили, чтобы мы втроем на моем авто выехали за границу, - рассказал Родненков. - Но мы с Марией много раз это обсуждали и пришли к выводу, что мы не покидаем Беларусь".
"К концу беседы стало понятно, что Марию Колесникову попытаются насильно доставить на границу. Около 11 часов вечера меня и Антона посадили в микроавтобус, по пути мы заехали в комитет госбезопасности, где, судя по всему, забрали Марию Колесникову. И мы выдвинулись в сторону украинской границы", -рассказал Кравцов.
"Она кричала, что никуда не поедет"
Кравцова и Родненкова посадили в одну машину, которую, по их словам, специально пригнали для этой цели из центра Минска. Кравцова заставили сесть за руль.
Тогда, по словам Родненкова, привели Колесникову: "Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем, предварительно на заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются. Ее затолкали, закрыли".
"Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет, - продолжает Родненков. - Как только она оказалась в машине и увидела свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмакала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно - и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белоруской границы".
Кравцов пояснил, что по задумке правоохранительных органов, он, находясь за рулем автомобиля, должен был ускориться на границе, чтобы как можно скорее пересечь ее. Но Кравцов не стал выполнять это пожелание спецслужб и, наоборот, замедлился, чтобы Колесникова могла выйти.
Кравцов сказал, что считает, что Мария Колесникова поступила очень умно, разорвав свой паспорт. Она сделала это при первой возможности - потому что до того, как ее посадили в машину, у нее не было доступа к документу - паспорт у нее отобрали при задержании. Порвав его, она не смогла пересечь границу с Украиной.
Перед этим белорусское государственное телевидение опубликовало, видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах членов КС покинуть Беларусь. "Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сказал он и выключил камеру.
Ранее официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщал, что все трое - Колесникова, Родненков и Кравцов - утром во вторник пересекли границу с Украиной.
"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.
Что говорят белорусские власти
Позже погранкомитет Беларуси распространил новую версию произошедшего: якобы оппозиционеры на автомобиле "пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника". При этом Колесникову якобы выпихнули из салона, уверяет погранслужба.
Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что ей не известно ее местонахождение. О том же сообщили и в штабе экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико. "Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию", - сказала Казак.
"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно", - сообщил журналистам пресс-секретарь Глеб Герман.
Позже представители штаба Бабарико сообщили Интерфаксу со ссылкой на "несколько анонимных источников", что Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Но Бычковский в интервью российским информагентствам не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Впрочем, о том, что Колесникову отправили в погранотряд, во вторник заявил и президент Александр Лукашенко.
"Инсценировка побега"?
По словам адвоката, родным Колесниковой также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала", - напомнила она. По данным Tut.by, в милиции заявление родных не приняли.
Источник в окружении оппозиционеров сказал Интерфаксу, что Колесникову, Родненкова и Кравцова на границу с Украиной могли доставить спецслужбы из СИЗО.
"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну", - сказал источник.
Марию Колесникову, члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико, захватили в понедельник утром в центре Минска неизвестные люди.
Они вынудили ее сесть в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Кто были эти люди и принадлежат ли они к государственным силовым структурам - неясно. Во всяком случае, представители МВД страны заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.
Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших в августе в Беларуси президентских выборах Светлана Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета.