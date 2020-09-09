"Она выкинула паспорт за окно". Что происходило с Марией Колесниковой на границе с Украиной

Родненков пояснил, что ему предложили помочь товарищу и выехать за границу. "Их интересовала возможность вывоза Колесниковой за границу. Они объясняли это необходимостью деэскалации ситуации в стране. Предложили, чтобы мы втроем на моем авто выехали за границу, - рассказал Родненков. - Но мы с Марией много раз это обсуждали и пришли к выводу, что мы не покидаем Беларусь".

"К концу беседы стало понятно, что Марию Колесникову попытаются насильно доставить на границу. Около 11 часов вечера меня и Антона посадили в микроавтобус, по пути мы заехали в комитет госбезопасности, где, судя по всему, забрали Марию Колесникову. И мы выдвинулись в сторону украинской границы", -рассказал Кравцов.

"Она кричала, что никуда не поедет"

Кравцова и Родненкова посадили в одну машину, которую, по их словам, специально пригнали для этой цели из центра Минска. Кравцова заставили сесть за руль.

Антон Родненков - пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Reuters

Тогда, по словам Родненкова, привели Колесникову: "Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье. Причем, предварительно на заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются. Ее затолкали, закрыли".

"Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет, - продолжает Родненков. - Как только она оказалась в машине и увидела свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмакала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно - и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белоруской границы".

Кравцов пояснил, что по задумке правоохранительных органов, он, находясь за рулем автомобиля, должен был ускориться на границе, чтобы как можно скорее пересечь ее. Но Кравцов не стал выполнять это пожелание спецслужб и, наоборот, замедлился, чтобы Колесникова могла выйти.

Кравцов сказал, что считает, что Мария Колесникова поступила очень умно, разорвав свой паспорт. Она сделала это при первой возможности - потому что до того, как ее посадили в машину, у нее не было доступа к документу - паспорт у нее отобрали при задержании. Порвав его, она не смогла пересечь границу с Украиной.

Перед этим белорусское государственное телевидение опубликовало, видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах членов КС покинуть Беларусь. "Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сказал он и выключил камеру.