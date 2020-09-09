Ср, 9.09.2020
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Задержания членов КС в Беларуси: Знака увезли, осталась только Алексиевич, и она просит о помощи
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Максим Знак

ФОТО: AFP/SCANPIX

Задержан член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, юрист Максим Знак - его увезли в неизвестном направлении люди в штатском, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

"Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и в штатском. Они сели в микроавтобус и уехали", - цитирует собеседника агентство.

Как пишет Tut.by, адвокат задержанного Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет.

"Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск. Причины и поводы неизвестны",

- сказал он порталу.

Стоит отметить, что Максим Знак - единственный член президиума Координационного совета, который не был задержан или не покинул территорию Беларуси. Кроме него, в стране оставался еще один член президиума - писательница Светлана Алексиевич, однако она активного участия в работе совета не принимала.

Между тем Светлана Алексиевич с помощью соратников обратилась к людям в соцсетях с просьбой установить у ее дома народное дежурство - ей постоянно звонят неизвестные. Кроме того, во дворе припаркованы микроавтобусы без номеров, в которых сидят люди в штатском.

"Если вы или ваши друзья решатся поехать - приезжайте, пожалуйста, большими группами", - передал в Facebook просьбу оппозиционерки Александр Филипенко.

На сайте белорусского ПЭН-центра появилось заявление Светланы Алексиевич:

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас.  Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.

Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"

Напомним, в понедельник, 7 сентября, в Минске была похищена один из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова. Затем ее пытались силой вывезти в Украину, однако на границе она порвала и выбросила свой паспорт. Колесникова была задержана, и где она находится сейчас, точно не известно.

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