Гигиена зубов как вызов - не только для детей! Фармацевт об ошибках в уходе за зубами в разном возрасте

В чем они состоят и как избежать проблем, чтобы зубы радовали и доставляли как можно меньше хлопот, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Дети - бутылочный кариес

Как только прорезался первый зуб, появляется и угроза кариеса, поэтому родителям необходимо обратить внимание на уход за детскими зубами, как только они прорежутся. Если за зубами ребенка не ухаживают, то он попадает к зубному врачу с острой зубной болью, а иногда зубы, прорезавшиеся первыми, могут нагноиться, и их необходимо вырывать.

Особое внимание надо уделять детям до 3-летнего возраста, ведь в это время может появиться бутылочный кариес, который может возникнуть по нескольким причинам. Например, он может появиться из-за того, что зубы не чистят между приемами пищи, или перед сном дают молочную смесь в бутылочке, а потом не чистят зубки. Иногда родители не особо беспокоятся из-за того, что у ребенка появился бутылочный кариес, думая, что это не повлияет на настоящие зубы, однако это ошибочное мнение. Молочные зубы выполняют определенную функцию - они необходимы для еды и правильного формирования речи, кроме того, молочные зубы обеспечивают место для постоянных зубов. Однако если эти важные для ребенка зубы будут в плохом состоянии, то существует риск, что и постоянные зубы затем вырастут уже поврежденными.

К тому же любой поврежденный зуб создает риск инфекций.

Чтобы у ребенка не образовался бутылочный кариес, необходимо обеспечить регулярную и правильную чистку зубов. Если все же имеется склонность к образованию кариеса, рекомендуется использование таблеток с содержанием фтора. Они укрепят эмаль и будут препятствовать развитию микроорганизмов на поверхности зуба, таким образом предотвращая возникновение повреждения зубов. Таблетки с фтором рекомендуется употреблять и для профилактики. В свою очередь посещение зубного врача или зубного гигиениста, когда прорежутся первые зубы или после достижения годовалого возраста, является обязательным.

Родителям следует обратить внимание на состав детской зубной пасты - важно, чтобы в ней содержался фтор. Кроме того, для детей надо выбирать детские зубные пасты. Доступные на рынке зубные пасты для возраста от 6 месяцев до 2 лет содержат в среднем 500 ppm фторида, однако для возраста 2-6 лет среднее содержание фтора составляет 1000 ppm, а для возраста старше 6 лет, когда уже появляются постоянные зубы, рекомендуются зубные пасты с содержанием фторидов 1500 ppm.

Подростки - отсутствие мотивации