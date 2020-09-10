Литва выступила с предложением, как сохранить "балтийский пузырь"

Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 10 сентября, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По его словам, Литва делает это для сохранения так называемого "балтийского пузыря" для взаимных поездок, тем более что возможность изменения показателя обсуждает сейчас вся Европа, а не только страны Балтии.

Верига подчеркнул, что эту планку можно было бы применять ко всем перемещающимся между государствами лицам, не только из Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам министра, если "балтийский пузырь" все же не сохранится, то Латвия может применить ограничения и к Литве, и к Эстонии, где ситуация хуже.

"Но мы в любом случае постараемся найти какие-то возможности, исключения, чтобы и наши граждане могли туда ездить, и граждане этих стран по приезде к нам могли получить более свободные условия. Но мы надеемся, что удастся договориться о показателе 25 случаев (на 100 тысяч жителей - Прим. ред.), и тогда проблема будет решена", - сказал Верига.