Видео ⟩ Галкин спародировал перехват Лукашенко

В ролике он одновременно играет две роли - Лукашенко и Путина. В центре сюжета история с перехватом якобы разговора американцев насчет отравления Алексея Навального. В пародии показано, как Лукашенко перехватил "звонок" пришедшего в себя Навального и "звонок" канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию. Отдельно Галкин пошутил над "разговором" президента США Дональда Трампа с самим собой.

На YouTube-канале видео посмотрели свыше 11 тысяч человек. На Instagram-странице звезды ролик приобрел громадную популярность - его увидели 1,5 миллиона человек, а более 11 тысяч оставили комментарии.

В комментариях мнения разделились. Одни назвали Максима очень талантливым пародистом, а другие указали, что над этой темой смеяться не стоит.

"Как всегда - остро и талантливо", "Не смешно, честно!", "Не знаю, почему-то мне вовсе не смешно", "Вот, Максим, Вы это сделали очень зря. Вот ни разу не смешно, у Вас что, тем для юмора не осталось?", "Максим, низкий поклон Вам из Беларуси! Браво, никогда не сомневалась в Вашем таланте", - писали фолловеры.

Видео: Пародия Максима Галкина на перехват Лукашенко