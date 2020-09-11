Видео ⟩ Галкин спародировал перехват Лукашенко

10 сентября российский комик и шоумен Максим Галкин разместил на своем YouTube-канале пародию на Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В ролике он одновременно играет две роли - Лукашенко и Путина. В центре сюжета история с перехватом якобы разговора американцев насчет отравления Алексея Навального. В пародии показано, как Лукашенко перехватил "звонок" пришедшего в себя Навального и "звонок" канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию. Отдельно Галкин пошутил над "разговором" президента США Дональда Трампа с самим собой.
На YouTube-канале видео посмотрели свыше 11 тысяч человек. На Instagram-странице звезды ролик приобрел громадную популярность - его увидели 1,5 миллиона человек, а более 11 тысяч оставили комментарии.
В комментариях мнения разделились. Одни назвали Максима очень талантливым пародистом, а другие указали, что над этой темой смеяться не стоит.
"Как всегда - остро и талантливо", "Не смешно, честно!", "Не знаю, почему-то мне вовсе не смешно", "Вот, Максим, Вы это сделали очень зря. Вот ни разу не смешно, у Вас что, тем для юмора не осталось?", "Максим, низкий поклон Вам из Беларуси! Браво, никогда не сомневалась в Вашем таланте", - писали фолловеры.
Видео: Пародия Максима Галкина на перехват Лукашенко
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