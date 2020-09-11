"А фсё уже, фсё": блогер рассказал, как появился образ той самой "девушки" в черном парике

Он снимает скетчи в образе своего альтер эго - Сантаны Новиковой. Той самой "девушки" в черном парике, которая является автором популярной в соцсетях фразы: "А фсё уже, фсё".

Еще во апреле 2020-го года на Instagram Круглицкого было подписано чуть больше 60 тыс. человек, за время "карантина" блогер набрал более 1 млн подписчиков, выкладывая смешные видео ролики в образе Сантаны.

Во время интервью Стас поделился историей создания образа Сантаны Новиковой. Образ возник спонтанно. А сама идея создания героини пришла к блогеру случайно. Однажды Круглицкий был на свадьбе, на которой все подружки невесты были в черных париках. Одна из девушек, покидая мероприятие, уронила свой парик, а блогер случайно на него наступил. К тому моменту, блогер уже занимался созданием скетчей и когда он нашел парик, ему захотелось снять видео.

"Жизнь такова какова она есть. И больше ни какова", - это была первая цитата Сантаны, которую Стас придумал вместе с другом.

Сантана Новикова - это реально существующий человек. Когда-то очень давно Круглицкий познакомился в баре с девушкой с точно таким же именем и решил назвать так свою героиню.

Карина Истомина спросила Стаса, как относятся зрители к образу Сантаны, в котором Стас высмеивает стереотипное женское поведение. Круглицкий рассказал, что использует советы подписчиц для создания своих видео.

"Я использую те паттерны и те модели поведения, которые скидывают мне подписчицы", - рассказывает блогер.

Стас объяснил, что образ Сантаны является концентрацией стереотипов женского поведения, поэтому он не раздражает зрителей, а наоборот многие девушки в нем узнает себя.

"Она обаятельная. Мне она видится сильным персонажем, она себя во обиду не даст. Она умеет расставлять границы, она не жертва", - делится своим мнением о Сантане Таня Мингалимова.

"Она такая сильная личность, мне кажется она больше феминистка, чем не феминистка", - поделился блогер.

Несколько высказываний героя программы:

Об отношениях с девушками: "Я хочу, чтобы в отношениях была легкость, чтобы не было: "Ты должен дома сегодня быть со мной, ты не должен с друзьями гулять"".

О феминизме: "Я нормально отношусь к феминизму, но я против перегибов во всем. Я за равные права, за равенство полов, я не понимаю этих разделений".

О политике: "Сантана оппозиционных взглядов также как и я. Я чувствую свою ответственность, поскольку у меня много подписчиков. Я должен доносить свою позицию".