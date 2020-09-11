Белорусской бизнесмен предлагал помощь уволившимся силовикам. Счета его компании заблокировали

Белорусская IT-компания PandaDoc 11 сентября объявила, что счета организации были заблокированы, и предприятие не может выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.
Ранее четыре сотрудника PandaDoc - директор Дмитрий Рабцевич, бухгалтер Юлия Шардыко, HR-директор Владислав Михолап и менеджер по продукту Виктор Кувшинов были арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере. Они обвиняются в использовании должностного положения с целью хищения из бюджета государства около 107 тысяч белорусских рублей (примерно 35 тысяч евро). Арестованные отрицают свою вину. Правозащитниками признали их политзаключенными.
В заявлении компании говорится:
"Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании и арестовать ее сотрудников".
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