Белорусской бизнесмен предлагал помощь уволившимся силовикам. Счета его компании заблокировали

Ранее четыре сотрудника PandaDoc - директор Дмитрий Рабцевич, бухгалтер Юлия Шардыко, HR-директор Владислав Михолап и менеджер по продукту Виктор Кувшинов были арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере. Они обвиняются в использовании должностного положения с целью хищения из бюджета государства около 107 тысяч белорусских рублей (примерно 35 тысяч евро). Арестованные отрицают свою вину. Правозащитниками признали их политзаключенными.

В заявлении компании говорится:

"Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании и арестовать ее сотрудников".

Ранее сооснователь организации Микита Микадо открыто критиковал белорусские власти, фальсификации на последних президентских выборах и чрезмерное насилие силовиков при разгонах мирных демонстраций. Помимо этого, он выступил с инициативой материальной поддержки силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов. Его партнер Виктор Кувшинов предлагал помощь уволившимся после выборов педагогам.

В интервью Rus.LSM.lv Микадо рассказал, что рассматривает Латвию, как одну из стран, куда он готов перевезти из Беларуси работников и бизнес. По словам предпринимателя, "Условия по налогам для стартапов в Латвии не хуже, чем в Минске".