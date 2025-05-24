Украина обвиняет Россию в убийстве 268 военнопленных

Генеральная прокуратура возбудила 75 уголовных дел "по фактам убийств 268 украинских военнопленных, совершенных российскими военнослужащими с начала полномасштабного вторжения", говорится в сообщении.

57 дел относятся к 2022 году, 11 - к 2023 году, 149 - к 2024 году, 51 - дело текущего года.

"Это увеличение обусловлено указаниями высшего руководства России - как политического, так и военного", - пояснили в ведомстве.

В интернете появилось несколько видеороликов, на которых, судя по всему, видно, как пленных украинских солдат расстреливают на поле боя, иногда с близкого расстояния.