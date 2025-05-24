Смерть молодого человека во время Рижского марафона: комментарий NMPD

Как уже сообщалось, скончался молодой человек из Эстонии, который в конце прошлой недели потерял сознание, когда принимал участие в Рижском марафоне Rimi, сообщил портал портал Delfi.

Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали упавшему молодому человеку первую помощь, тогда как врачи неотложной помощи приехали примерно через 15 минут.

Очевидица Илзе признала TV3, что была удивлена действиями подошедших полицейских во время кризисной ситуации. "В тот момент, когда вдалеке звучали сирены NMPD, полицейские сказали иностранцам остановиться, чтобы врачи NMPD могли перенять спасательные работы. Как иностранцы, так и диспетчер по телефону единогласно сказали - ни в коем случае. Нужно массировать сердце в определенном ритме, пока медики в моменте не переймут контроль", - рассказала Илзе.

Кроме того, очевидица выразила недоумение, почему в условиях, когда в городе проходит марафон и нет живого автомобильного движения, NMPD потребовалось, по ее подсчетам, примерно десять минут, чтобы доехать до упавшего марафонца. Она также добавила, что место происшествия - улица Клуса - находится совсем недалеко от базы NMPD на улице Дунтес.

О трагическом случае в соцсетях проинформировали и другие очевидцы, которые призвали обратить внимание на доступность медицинской помощи на соревнованиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил и эстонский футбольный клуб "Эльва", за который он когда-то выступал.

Глава отдела коммуникации и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году забег прошел без серьезных происшествий и по сравнению с другими годами, когда во время марафона на выходных была жара, в этом году число госпитализаций было гораздо меньше.

В целом наблюдения организаторов свидетельствуют о том, что в последние годы участники в ходе подготовительного процесса стали более ответственными, во время тренировок они посещают организованные марафоном совместные занятия, а также слушают советы тренеров по марафону, поэтому на старт приходят гораздо более подготовленными.

Напомним, в этом году на старт Рижского марафона Rimi на различные дистанции зарегистрировались 40 122 участника.

В этом году марафон привлек и рекордное число иностранных бегунов - 6017 участников из 109 стран мира.