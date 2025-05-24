Смерть молодого человека во время Рижского марафона: комментарий NMPD

Бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) добралась к молодому человеку из Эстонии, который скончался во время Рижского марафона, в течение девяти минут, сообщили агентству LETA в NMPD.
Служба неотложной медицинской помощи указывает, что 18 мая в 8:57 диспетчеры диспетчерского центра одновременно получили несколько звонков с трассы марафона. В это же время был получен звонок от Государственной полиции, что на улице Клуса участник марафона под номером 4310 упал, начал дергаться, и люди рядом начали оказание первой помощи.
В 8:58 конкретный вызов с мотивом "судороги" был передан 117-й бригаде, которая чуть более минуты спустя выехала на место происшествия.
В свою очередь в 9:02 диспетчерский центр NMPD получил повторный звонок о том, что конкретный пациент не дышит и что находящиеся рядом люди проводят мероприятия по оживлению. С мотивом "без сознания, не дышит, причина неизвестна" на место происшествия была незамедлительно направлена бригада врачей-специалистов, которая привлекается в критических случаях.
Пока дополнительная бригада была в пути, диспетчеры давали конкретные указания тем, кто оказывал первую помощь.
В 9:07 117-я бригада NMPD добралась до пациента, переняла мероприятия по оживлению, продолжая их по определенному алгоритму, в свою очередь минуту спустя к пациенту прибыла бригада врачей-специалистов и продолжила оказание помощи.
NMPD указывает, что в 9:42 была начата перевозка пациента в медучреждение под строгим надзором врача-специалиста, и в 9:52 пациента с остановкой сердца и удачной реанимацией доставили в больницу. Пациент был принят в медучреждении в 10 часов.
В то же время NMPD напоминает, что в компетенции учреждения - оказание неотложной помощи на предбольничном этапе, после чего пациенты передаются для дальнейшей заботы в медучреждения.
Во время Рижского марафона Rimi дежурили девять бригад NMPD, в четырех из которых обязанности руководителя бригады выполнял врач, в том числе и реаниматолог. В соответствии с ходом соревнований и ранее разработанным планом несколько бригад были перемещены в другие места службы, обеспечив в общей сложности медицинское присутствие в 11 локализациях.
В целом за время соревнований в стационар были доставлены восемь участников. Все расположенные на трассе бригады были оборудованы для обеспечения реанимационных мероприятий.
Для обеспечения постоянного присутствия бригад на трассе были задействованы дополнительные бригады для транспортировки пациентов в больницу, что позволило обеспечить оптимальное распределение ресурсов на протяжении всего марафона.
В зоне финиша было повышенное медицинское обеспечение, где была размещена и палатка интенсивной терапии. В зависимости от прогнозируемого наплыва посетителей, в палатке дежурил врач-реаниматолог, а также от трех до пяти помощников врача. Кроме того, в оказании первой помощи в зоне финиша принимал участие дипломированный врач со специализированной командой.
Как уже сообщалось, скончался молодой человек из Эстонии, который в конце прошлой недели потерял сознание, когда принимал участие в Рижском марафоне Rimi, сообщил портал портал Delfi.
Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали упавшему молодому человеку первую помощь, тогда как врачи неотложной помощи приехали примерно через 15 минут.
Очевидица Илзе признала TV3, что была удивлена действиями подошедших полицейских во время кризисной ситуации. "В тот момент, когда вдалеке звучали сирены NMPD, полицейские сказали иностранцам остановиться, чтобы врачи NMPD могли перенять спасательные работы. Как иностранцы, так и диспетчер по телефону единогласно сказали - ни в коем случае. Нужно массировать сердце в определенном ритме, пока медики в моменте не переймут контроль", - рассказала Илзе.
Кроме того, очевидица выразила недоумение, почему в условиях, когда в городе проходит марафон и нет живого автомобильного движения, NMPD потребовалось, по ее подсчетам, примерно десять минут, чтобы доехать до упавшего марафонца. Она также добавила, что место происшествия - улица Клуса - находится совсем недалеко от базы NMPD на улице Дунтес.
О трагическом случае в соцсетях проинформировали и другие очевидцы, которые призвали обратить внимание на доступность медицинской помощи на соревнованиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил и эстонский футбольный клуб "Эльва", за который он когда-то выступал.
Глава отдела коммуникации и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году забег прошел без серьезных происшествий и по сравнению с другими годами, когда во время марафона на выходных была жара, в этом году число госпитализаций было гораздо меньше.
В целом наблюдения организаторов свидетельствуют о том, что в последние годы участники в ходе подготовительного процесса стали более ответственными, во время тренировок они посещают организованные марафоном совместные занятия, а также слушают советы тренеров по марафону, поэтому на старт приходят гораздо более подготовленными.
Напомним, в этом году на старт Рижского марафона Rimi на различные дистанции зарегистрировались 40 122 участника.
В этом году марафон привлек и рекордное число иностранных бегунов - 6017 участников из 109 стран мира.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!