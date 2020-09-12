Латвийский офтальмолог назвал 8 ежедневных привычек, которые опасны для глаз

1. Неправильное освещение

Работа с современными девайсами при плохом освещении и неправильном положении тела может негативно сказаться на зрении достаточно быстро.

Помните, что экран не должен быть единственным источником света в помещении. Вся рабочая поверхность должна быть освещена равномерно, а располагаться рекомендуется с прямой спиной в положении сидя.

Привычка читать лежа и в темноте также неминуемо ведет к серьезным проблемам со зрением.

2. Отказ от солнечных очков

Воздействие ультрафиолетового излучения на незащищенную поверхность глаза чревато серьезными последствиями: от центральной дегенерации сетчатки и катаракты до птеригиума, пингвекулы и других заболеваний органов зрения.

Попадая в органы зрения, УФ-излучение сказывается на здоровье глаз не сразу. Как только накопилась определенная доза ультрафиолета - начинается развитие глазных заболеваний.

Для защиты от ультрафиолета используйте солнцезащитные очки с UV-фильтром от надежного производителя.

Вопреки устоявшемуся стереотипу, защищать глаза от солнца необходимо в любое время года, а не только летом.

3. Использование старой косметики

Следите за сроком годности используемой косметики и условиями ее хранения. Как только изменилась консистенция или качество какого-то из косметических средств - прекратите его использовать. Это поможет снизить риск заболеваний, которые провоцируют вредоносные бактерии, обитающие в испортившейся косметике.

4. Переутомление глаз

Долгая работа за компьютером неизменно приводит к сухости, жжению и усталости глаз. Любая деятельность, связанная с долгой концентрацией зрительного внимания, может вызывать головные боли и снижение остроты зрения. В таких условиях частота морганий уменьшается, лишая глаза увлажнения.

Проблему решат короткие паузы каждые 20-30 минут и "зарядка для глаз". Также важно следить за правильным микроклиматом в помещении и при необходимости использовать капли искусственной слезы для увлажнения глаз и избавления от дискомфорта.

5. Несбалансированное питание

В условиях городской жизни соблюдать принципы правильного питания непросто, но попробовать стоит.

Добавьте в свой рацион качественный белок, сложные углеводы, свежие фрукты и овощи, орехи, шпинат и рыбу жирных сортов.

Это поможет защитить глаза от ранней дегенерации сетчатки и развития катаракты, обеспечит нормальное кровоснабжение глаз и благоприятно скажется на остроте зрения.

Принимайте пищевые добавки, содержащие такие витамины и микроэлементы, как A, C, E, B12, цинк и лютеин - они способствуют уничтожению свободных радикалов и улучшению функции сетчатки.

6. Прищуривание

Постоянное прищуривание не улучшит ситуацию со зрением, а на состоянии глаз скажется негативно. Альтернативный способ сделать жизнь комфортной, а зрение острым - лазерная коррекция зрения. Операция безболезненна, проводится амбулаторно и имеет минимальный восстановительный период. Кроме того, лазерная коррекция зрения обеспечивает полную независимость от очков и линз.

7. Курение

Курение и повышенный риск развития катаракты в возрасте до 40 лет взаимосвязаны.

Также курение может провоцировать возрастную макулярную дегенерацию, которая приводит к ухудшению зрения.

8. Отказ от профилактических проверок зрения

Ежегодное посещение офтальмолога позволяет контролировать состояние глаз и диагностировать заболевания на ранних стадиях, когда они легко поддаются лечению.

Регулярные проверки зрения также помогают отслеживать изменение остроты зрения. Это важно, чтобы обнаружить причины ухудшения зрения и своевременно их устранить.

Почитать полезную информацию о глазах и зрении, а также задать свои вопросы доктору Андрею Соломатину можно в его профессиональном блоге в соцсетях Facebook и Instagram @dr.AndreiSolomatin.