Испачканы краской, в сумке марихуана: задержали четверых подозрительных парней

Около 2:30 часов ночи благодаря парочке подозрительных маневров на улице Лачплеша муниципальная полиция остановила черный BMW 5-й серии.

Начав разговор, полицейские поняли, что все четыре человека, которые были в машине, явно находятся в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия был вызван дополнительный экипаж, а также сотрудники дорожной полиции.

Полиция установила, что сидевшие в машине молодые люди были испачканы краской и не могли объяснить, где именно это произошло. В машине также были баллончики с краской, что указывало на то, что компания рисовала "граффити" где-то в городе.

В салоне машины нашли сумку, в которой была баночка с травами. Позже выяснилось, что это была марихуана, которую купили молодые люди, а курил ее и сам водитель. Получив такую ​​информацию, на место были также вызваны коллеги из Госполиции для выполнения дальнейших действий и выяснения обстоятельств дела.

ФОТО: кадр с видео

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке