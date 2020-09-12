Испачканы краской, в сумке марихуана: задержали четверых подозрительных парней

Четверо молодых людей недавно провели в Риге ночь, полную приключений. Их "вечеринка" внезапно закончилась, когда в зеркале заднего вида машины появились полицейские маячки, сообщает передача Degpunktā.
Около 2:30 часов ночи благодаря парочке подозрительных маневров на улице Лачплеша муниципальная полиция остановила черный BMW 5-й серии.
Начав разговор, полицейские поняли, что все четыре человека, которые были в машине, явно находятся в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия был вызван дополнительный экипаж, а также сотрудники дорожной полиции.
Полиция установила, что сидевшие в машине молодые люди были испачканы краской и не могли объяснить, где именно это произошло. В машине также были баллончики с краской, что указывало на то, что компания рисовала "граффити" где-то в городе.
В салоне машины нашли сумку, в которой была баночка с травами. Позже выяснилось, что это была марихуана, которую купили молодые люди, а курил ее и сам водитель. Получив такую информацию, на место были также вызваны коллеги из Госполиции для выполнения дальнейших действий и выяснения обстоятельств дела.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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