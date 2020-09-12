"А, вы про моего ребенка! Ха-ха, звучит как пароль!" Илон Маск не узнал имя своего сына

Илон Маск встретился с прессой во время визита на фабрику по производству автомобилей Tesla в Берлине. Во время разговора, он, кажется забыл имя своего сына, сообщает "Медуза".
Один из журналистов поинтересовался у Маска, как дела у X Æ A-12 - его сына от канадской певицы Граймс (читается как "Экс Эш Эй-Твелв"). Но бизнесмен не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисту пришлось повторить вопрос.
"А, вы про моего ребенка! Ха-ха, звучит как пароль! - ответил Маск. - У него все прекрасно".
Маск заявил, что в следующий раз хочет взять X Æ A-12 с собой в Берлин. При этом по имени X Æ A-12 он так и не назвал.
Видео: Илон Маск разговаривает с прессой
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