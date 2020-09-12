"А, вы про моего ребенка! Ха-ха, звучит как пароль!" Илон Маск не узнал имя своего сына

Один из журналистов поинтересовался у Маска, как дела у X Æ A-12 - его сына от канадской певицы Граймс (читается как "Экс Эш Эй-Твелв"). Но бизнесмен не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисту пришлось повторить вопрос.

"А, вы про моего ребенка! Ха-ха, звучит как пароль! - ответил Маск. - У него все прекрасно".

Маск заявил, что в следующий раз хочет взять X Æ A-12 с собой в Берлин. При этом по имени X Æ A-12 он так и не назвал.

Видео: Илон Маск разговаривает с прессой