Дети не должны соблюдать самоизоляцию, если их родственники вернулись из-за границы

Служба призывает школы и родителей обратить внимание на то, что родители не должны сообщать в школу о находящемся на самоизоляции члене семьи, а дети в таком случае могут посещать школу без ограничений.

Согласно правилам правительства о мерах эпидемиологической безопасности, самоизоляцию должны соблюдать люди, побывавшие в течение 14 дней в одной из стран, к которым относятся особые ограничительные меры из-за Covid-19.

Члены семьи самоизолировавшегося продолжают обычную жизнь. Карантин или пребывание дома нужно соблюдать только в том случае, если член семьи заболел и Центр профилактики и контроля заболеваний признал ребенка контактным лицом, отмечает VISC.