Сб, 12.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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В Минске - традиционный мирный "женский марш". На этот раз - с жесткими задержаниями

ФОТО: скриншот видео

В Минске люди в балаклавах и без опознавательных знаков жестко задержали несколько десятков участниц традиционного субботнего "женского марша" против президента Александра Лукашенко. 

Как сообщает tut.by, изначально марш собрал до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли минскую площадь Свободы по кругу. Милиция предупредила их о незаконности шествия, вскоре после чего начались жесткие задержания сотрудниками ОМОН и неизвестными в балаклавах и без опознавательных знаков. Во время задержаний участники марша пытались сорвать с лиц силовиков маски и балаклавы.

Силовиками было задержано несколько десятков человек, остальных участников марша оттеснили с площади. Позже туда пришла новая колонна девушек, и марш продолжился по улице Немига и проспекту Победителей.

Как сообщает onliner.by, у Белорусского государственного цирка к маршу присоединилась еще одна женская колонна, и сейчас он насчитывает уже несколько тысяч человек.

"Женские марши" проходят в Минске по субботам уже три недели. Как правило, они обходятся без жестких задержаний, но в последнее время белорусские силовики задерживают и женщин.

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