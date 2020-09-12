В Минске - традиционный мирный "женский марш". На этот раз - с жесткими задержаниями

В Минске люди в балаклавах и без опознавательных знаков жестко задержали несколько десятков участниц традиционного субботнего "женского марша" против президента Александра Лукашенко.
Как сообщает tut.by, изначально марш собрал до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли минскую площадь Свободы по кругу. Милиция предупредила их о незаконности шествия, вскоре после чего начались жесткие задержания сотрудниками ОМОН и неизвестными в балаклавах и без опознавательных знаков. Во время задержаний участники марша пытались сорвать с лиц силовиков маски и балаклавы.
Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi— TUT.BY (@tutby) September 12, 2020
Силовиками было задержано несколько десятков человек, остальных участников марша оттеснили с площади. Позже туда пришла новая колонна девушек, и марш продолжился по улице Немига и проспекту Победителей.
Как сообщает onliner.by, у Белорусского государственного цирка к маршу присоединилась еще одна женская колонна, и сейчас он насчитывает уже несколько тысяч человек.
Колонна женщин идет в сторону Академии наук.— TUT.BY (@tutby) September 12, 2020
По нашим оценкам, в акции принимает участие более 10 тысяч человек. pic.twitter.com/aiRdTWMiIs
"Женские марши" проходят в Минске по субботам уже три недели. Как правило, они обходятся без жестких задержаний, но в последнее время белорусские силовики задерживают и женщин.
Так выглядит сегодняшний женский протест.— TUT.BY (@tutby) September 12, 2020
Фото: Ольга Шукайло, Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/6vECwtJdlq
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