В Минске - традиционный мирный "женский марш". На этот раз - с жесткими задержаниями

Как сообщает tut.by, изначально марш собрал до тысячи человек. Собравшиеся несколько раз обошли минскую площадь Свободы по кругу. Милиция предупредила их о незаконности шествия, вскоре после чего начались жесткие задержания сотрудниками ОМОН и неизвестными в балаклавах и без опознавательных знаков. Во время задержаний участники марша пытались сорвать с лиц силовиков маски и балаклавы.

Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi — TUT.BY (@tutby) September 12, 2020

Силовиками было задержано несколько десятков человек, остальных участников марша оттеснили с площади. Позже туда пришла новая колонна девушек, и марш продолжился по улице Немига и проспекту Победителей.

Как сообщает onliner.by, у Белорусского государственного цирка к маршу присоединилась еще одна женская колонна, и сейчас он насчитывает уже несколько тысяч человек.

Колонна женщин идет в сторону Академии наук.



По нашим оценкам, в акции принимает участие более 10 тысяч человек. pic.twitter.com/aiRdTWMiIs — TUT.BY (@tutby) September 12, 2020

"Женские марши" проходят в Минске по субботам уже три недели. Как правило, они обходятся без жестких задержаний, но в последнее время белорусские силовики задерживают и женщин.