Девятый класс перешел на "удаленку": в Даугавпилсе школьник заразился Covid-19

Заболевший ученик посещал школу, поэтому было принято решение об удаленной учебе для всех одноклассников.

Как рассказала директор школы Ольга Дукшинска, в воскресенье школа, управление образования и эпидемиологи работали, чтобы обозначить попавшие в группу риска семьи и обеспечить удаленный учебный процесс.

Персонал школы перед началом учебного года сдал тесты на Covid-19, все они были негативными. Планируется, что тесты работники школы сдадут и на этой неделе. Кроме того, учреждению до середины недели необходимо предоставить план по дальнейшей организации учебного процесса.

Внутренние правила школы предусматривают, что в учреждении не могут находиться третьи лица. Чтобы снизить пересечение потоков школьников, ученики 1-6-х классов занимаются в одном кабинете, а ученики 7-12-х классов - преимущественно в одном кабинете. Питание происходит во время пяти перемен. Однако реализуемая модель образовательного процесса может измениться соответственно эпидемиологической ситуации в школе и стране.

Заболевшие в Daugavpils siltumtīkli

Также стало известно, что Covid-19 констатирован у двух работников Daugavpils siltumtīkli.

Исполнительный директор самоуправления Даугавпилса Сабина Шнепсте подтвердила, что у работников муниципального предприятия выявлен вирус. Тесты на Covid-19 сдали и другие работники предприятия, у них отрицательные результаты. Планируется, что через некоторое время будут проведены повторные тесты. Больные находятся на домашнем карантине.

Несмотря на то, что с начала сентября в Даугавпилсе наблюдается рост заболеваемости Covid-19, Daugavpils siltumtīkli и другие предприятия и учреждения самоуправления продолжают работать в обычном режиме.

Шнепсте подчеркнула, что заболевание не обнаружено ни у одного из сотрудников думы или муниципальных учреждений.

Самоуправление также не располагает информацией о возможных очагах Covid-19 в городе. "Каждую неделю мы получаем информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) для отслеживания динамики", - сказала исполнительный директор, добавив, что при необходимости самоуправление может перейти на удаленную работу, так как такой опыт уже есть.

По данным SPKC, рост заболеваемости в Даугавпилсе наблюдается с начала сентября, за это время количество заболевших увеличилось в несколько раз. К воскресенью было известно о 21 пациенте с Covid-19 в городе.