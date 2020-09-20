"У Келли щеки видны со спины": вечная борьба с весом и "жуткий характер" - дочь Оззи Осборна

Вечная борьба с весом, подколы со стороны отца и подростковая жизнь под прицелами камер. Какого это быть дочерью самого отвязного рокера? Рассказываем! Знакомьтесь, Келли Осборн.

Детство и семья

Келии с родителями - Оззи и Шэрон Осборн ФОТО: AFP/SCANPIX

Келли Мишель Ли Осборн появилась на свет 27 октября 1984 года, ее родители - Оззи и Шэрон Осборн. У девушки есть родные старшая сестра и младший брат, а также сводные брат с сестрой от первого брака отца.

Примечательный факт: ее крестный папа - Элтон Джон.

Детство Келли выпало на пик карьеры отца - рок-исполнителя Оззи Осборна, бывшего солиста группы Black Sabbath. Семья часто гастролировала по миру вместе с отцом, который нередко пребывал в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.

ФОТО: AP/Scanpix

В 1995 году семья перебралась в Лос-Анджелес. Какое-то время Келли посещала различные ночные клубы и вечеринки, а ее мама пыталась контролировать дочь - Шэрон даже наняла детектива для слежки за Келли.

У Осборн в подростковом возрасте были комплексы насчет своей внешности. Кроме того, девушка страдала от пристального внимания общественности и СМИ. Из-за этого она даже пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В 2005 году, когда семейное реалити-шоу (о нем чуть позже) завершилось, Келли сама согласилась на лечение в наркологическом центре.

Однако избавиться от пагубных привычек помогла неожиданная мотивация: Келли позвали в шоу "Танцы со звездами". Но и об этом чуть позже.

Карьера

Девушка стала известна еще в 2002 году, когда на экраны вышло реалити-шоу под названием "Семейка Осборнов". Проект был успешным хитом. Основой успеха называли Келли: она выделялась броским внешним видом и вредным характером.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Пользуясь случаем, Келли Осборн решила начать музыкальную карьеру, но первый альбом популярным не стал.

Второй альбом уже был больше известен: дело в том, что на обложке Келли выглядела очень похудевшей. Что на самом деле оказалось фотошопом. Поклонники негодовали.

Песня, записанная совместно с отцом - Оззи Осборном:

Звездная дочка активно занимается благотворительностью. В 2007 году она поучаствовала в проекте "Салон" о проблеме ВИЧ-инфицированных людей. В 2010 году Келли и ее мама приняли участие в кампании, которая запрещала ущемлять права людей с нетрадиционной ориентацией.

За всю карьеру Осборн успела выпустить 3 альбома, сняться более чем в 10 фильмах и сериалах.

В биографии Келли есть и проект "Модный контроль", где она выступила в качестве соведущей вместе с Джулианой Ранчич и стилистом Джорджем Коциопулосом. Главной ведущей была актриса и икона стиля Джоан Риверс. Суть шоу - язвительное обсуждение нарядов звезд. Келли покинула проект, заявив, что у нее были разногласия с Ранчич. В СМИ говорят, что именно она настояла на увольнении Осборн.

Вечная борьба c весом

ФОТО: AFP / Scanpix

Певица и звезда уже как минимум два раза худела на 40 кг. Проблемы с весом у Келли начались еще в 16 лет - тогда она весила 90 кг при росте 160 см. Из-за полноты она часто подвергалась насмешкам, и даже отец не стеснялся шутить по поводу внешности дочери:

"У Келли щеки видны со спины".

Девушка садилась на различные диеты, доводила себя до голодания и впадала в зависимость от запрещенных препаратов. Результаты были, но и срывы тоже.

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Когда в 2005 году Келли попала в реабилитационный центр, она решила в корне поменять образ жизни, помогло ранее упомянутое приглашение принять участие в проекте "Танцы со звездами". Партнер Келли по танцам посоветовал ей отказаться от фастфуда, есть поменьше мучного и сладкого, а также наладить режим сна. Все это помогло ей за несколько месяцев избавиться от 20 кг.

"Как только я изменила питание, танцевать стало гораздо легче и вес начал таять. Я даже не замечала, как худела. Впервые в жизни я могла смотреть на себя в зеркало без отвращения. Раньше я весила 53 кг, только когда принимала запрещенные вещества, но это был ужасный опыт", - говорила Келли в одном интервью.

ФОТО: AFP/SCANPIX

После разрыва с женихом Мэттью Моссхартом девушка снова набрала вес. К 2017 году она весила более 90 кг. И вскоре вновь похудела! Секретов у нее нет: в 2018 году Келли сделала операцию по уменьшению желудка, а также инъекции в челюсть и подбородок.

Но Осборн отмечает, что хирургия - только малая часть ее успеха в борьбе с весом. Все это она делала вместе с правильным питанием и тренировками.

"Сначала я занялась своим психологическим здоровьем, потому что вы никогда не добьетесь видимых результатов, если не чувствуете себя счастливыми", - признавалась недавно Келли в интервью.

Личная жизнь

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В возрасте 22 лет девушка чуть не вышла замуж на ирландском фестивале. Однако позднее она отшутилась на эту тему, сказав, что ничего подобного не было.

Спустя год у Келли завязался роман с фотомоделью Люком Уоррелом. Весной 2009 года пара обручилась, а уже летом 2010-го мужчина изменил Келли и они расстались.

После этого Осборн почти не комментировала свои отношения. Известно, что она встречалась с шеф-поваром Мэттью Моссхартом, но отношения долго не прожили.

Что еще?

В настоящее время Келли ведет активную светскую жизнь, а также часто меняет свои образы, чем привлекает внимание СМИ и общественности. После того, как звезда сбросила лишние килограммы, она стала выступать за здоровый образ жизни.

В 2014 году Келли набила на выбритом виске ярко-фиолетовыми чернилами тату Stories. Она опубликовала снимок в соцсети и подписала:

"Мама, папа, простите, но мне это очень нравится".

ФОТО: Reuters/ScanPix

В 2004 году во время празднования 56-го дня рождения ее отца на заднем дворе их особняка Келли укусил клещ. Позднее ей был поставлен диагноз - болезнь Лайма.

7 марта 2013 года у девушки случился припадок, и позднее у нее диагностировали эпилепсию.