14 сентября 2020, 14:12
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"Новолуние в Деве запустит новые тенденции на месяц". Прогноз от Ярины Астро
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RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
В контексте недели хорошо видно, как ОДНОВРЕМЕННО взаимодействуют планеты. Нет, никто не сошел с ума. Действительно бывают аспекты противоречивые. А разве мы с вами все такие однозначные и линейные? Тут вопрос выбора. Космос предлагает, а мы берем. Или не берем.
- Юпитер вышел из своего длительного ретро-загула. Впору кричать "ура!" и давать зеленый свет международным инициативам и расширению проектов, но мешают остальные 4 ретро-планеты. Особенно Марс, который непосредственно отвечает за работу и действия. Мол, подождите, давайте-ка притормозим и еще раз перепроверим? Или просто не допустим. Пока что.
- Венера в знаке Льва требует помаду поярче, десерт почаще, чувства посильнее и напоказ, подарки и сюрпризы без повода;
- Новолуние в Деве 17.09, которое запустит новые тенденции аж на месяц, напоминает, что неплохо было бы все просчитать и проанализировать;
- Меркурий, слава Богу, не ретрограден, да еще и встречается на этой неделе с Северным узлом. Желание новых встреч, знакомств, переговоров на перспективу, новых знаний и учебы.
Вперед и с песней. Интеллектуальную деятельность никто не ограничивает, а вот тело из-за ретро-Марса может просить побольше спать и поменьше двигаться.
Будем, значит, шевелить извилинами;
- Шикарные аспекты Солнца к Плутону и Сатурну. Только на этой неделе, так что ловим момент! Солнце - это наше сознание. Куда мы лучики свои направляем и какую сферу жизни готовы высветить. Так вот Плутон - это тема больших денег, глобальных проектов и трансформации. Готовы сделать шаг навстречу? А Сатурн - это закон, порядок, время, границы. Может, пришло время разобраться по справедливости? Или режим наладить? Планеты в помощь;
- Перед Новолунием 17.09 многие почувствуют снижение энергетического потенциала. Вас не глючит. Луна убывает и призывает к покою. И дела бы хорошо завершить.
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