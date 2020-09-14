RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro . Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!

В контексте недели хорошо видно, как ОДНОВРЕМЕННО взаимодействуют планеты. Нет, никто не сошел с ума. Действительно бывают аспекты противоречивые. А разве мы с вами все такие однозначные и линейные? Тут вопрос выбора. Космос предлагает, а мы берем. Или не берем.