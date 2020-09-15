По ночной Риге ездили пьяные подростки на мотороллере

За рулем электро-мотороллера сидела молодая девушка, а на месте пассажира - молодой человек явно в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские обратили внимание на то, что девушке было трудно управлять транспортным средством.

"Манера вождения указывала на то, что с водителем что-то не так. Были заметны неуравновешенные движения, а также неточное движение по проезжей части улицы", - рассказал представитель Латгальского управления RPP Гунтис Берзиньш программе Degpunktā.

Приблизившись к мотороллеру, работники полиции попросили водителя остановиться, что девушка (не очень уверенно) и сделала. На вопрос, все ли в порядке, девушка ответила утвердительно и добавила, что она и ее пассажир решили в первый раз попробовать прокатиться на мотороллере. Пассажир слова молодой девушки подтвердил. Продолжая разговор, полицейские спросили, не употребляли ли молодые люди алкоголь. Водитель мотороллера ответила отрицательно, однако специфический запах вызвал у сотрудников полиции подозрения.

Однако после нескольких дополнительных вопросов девушка все-таки призналась, что они употребляли алкоголь, после чего сотрудники полиции самоуправления связались с коллегами из дорожной полиции, которые обнаружили у девушки почти промилле алкоголя.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке