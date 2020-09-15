NYT: "Осознает свое состояние". Навальный не планирует оставаться в ссылке и вернется Россию

Газета также сообщила, что после прохождения курса лечения в берлинской клинике Charite Навальный не намерен оставаться в Германии и планирует вернуться в Россию. Источник в службах безопасности ФРГ рассказал изданию, что Навальный "полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас. Он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию".

14 сентября клиника Charite сообщила, что состояние Навального продолжает улучшаться: политика уже отключили от аппарата ИВЛ, на короткое время он может подниматься с кровати.

Напоминаем, что Навальному стало плохо 20 августа во время полета на борту самолета Томск - Москва. Его экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа, в состоянии искусственной комы, перевезли в немецкую клинику Charite .

2 сентября правительство ФРГ объявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Яд был обнаружен в лаборатории германской армии, его наличие также подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.

Германия потребовала от России провести расследование случившегося. Кремль заявил, что российские врачи не обнаружили в организме у Навального следов отравляющих веществ, и попросили Германию поделиться результатами собственных исследований.