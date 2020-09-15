"У Лукашенко нет будущего в качестве лидера". Тихановская написала колонку для The Washington Post

Тихановская написала, что "Чем сильнее диктатор Лукашенко пытается сохранить власть, тем больше она ослабевает". По ее словам, жители Беларуси упорно продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также пропаганду и ложь, которую транслируют российские журналисты, приехавшие в Беларусь вместо уволившихся по идейным соображениям.

"Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе.

Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили.

Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится", - говорится в колонке.

Тихановская также сообщает, что белорусы отказываются от насилия и настаивают на мирном протесте. "Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что да. Мы, как народ, прошли точку невозврата.

У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, когда он оставит власть",

- пишет в колонке Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также призвала правительства других стран не сотрудничать с режимом Лукашенко и вводить санкции в отношении тех, кто участвовал в фальсификации выборов и совершал преступления против белорусского народа. Помимо этого, она попросила лидеров других стран "сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в ходе последних репрессий". Сама Тихановская, как многие ее соратники, находится за пределами Беларуси.