Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Риге, Юрмале и Олайнском крае

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 57 человек, в Олайнском крае - 11, в Юрмале -10.

Один инфицированный относится к возрастной группе 20-29 лет, двое - к возрастной группе 30-39 лет, еще один - к возрастной группе 60-69 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2717 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные SPKC.

Согласно данным SPKC, один заболевший является контактным лицом, а четверо остальных заразились за границей - в России и Украине.