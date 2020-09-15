Вт, 15.09.2020
Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси
Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Риге, Юрмале и Олайнском крае

ФОТО: AFP/SCANPIX

Из пяти зарегистрированных в понедельник, 14 сентября, новых случаев Covid-19 три выявлены в Юрмале, по одному - в Риге и в Олайнском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 57 человек, в Олайнском крае - 11, в Юрмале -10.

Один инфицированный относится к возрастной группе 20-29 лет, двое - к возрастной группе 30-39 лет, еще один - к возрастной группе 60-69 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2717 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные SPKC.

Согласно данным SPKC, один заболевший является контактным лицом, а четверо остальных заразились за границей - в России и Украине.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back