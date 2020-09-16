Почему мы готовы утонуть под горой одежды из секонд-хенда?

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Мнение Гунтиса Страздса, председателя правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.

Все новое - это хорошо забытое старое, так думает не один житель Латвии, открывая дверь своего шкафа и находя в нем одежду, которую не носил годами. В отличие от населения, латвийские производители не утопают под остатками текстильных изделий.

Латвийские производственные предприятия фактически не образуют текстильные отходы. Местные производители экспортируют 90% изготовленной здесь одежды, в том числе белье, поэтому почти ничего из готовой продукции не доходит до вторичной переработки или секонд-хенда.

Большинство предприятий, которые производят ткани или одеяла, сами перерабатывают отходы в пригодные для вторичного использования волокна. По данным Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности (VRUA),

на всех предприятиях Латвии образуется в общей сложности 1500-2000 тонн необработанных текстильных отходов в год, которые потом сжигаются.

Относительно больше текстильных отходов образуют крупнейшие производители нижнего белья, но и на них производство стало настолько автоматизированным, что остатки ткани на самом деле представляют собой небольшие полоски, которые можно только сжечь. Таким образом, можно с некоторой уверенностью сказать, что латвийские производители одежды не образуют текстильных отходов.

У реальной проблемы латвийских текстильных отходов ноги растут вот откуда: это проблема импорта. Так что же Латвия экспортирует и импортирует?

Латвия ежегодно экспортирует 5-6 тысяч тонн одежды, а импортирует - около 27 тысяч тонн. Большая часть одежды поступает из Китая, и все мы прекрасно знаем, что качество китайских товаров не всегда самое высокое. Это, в свою очередь, означает, что эти вещи на один сезон.

Ежегодно в Латвию ввозится более 1000 тонн колготок, которые после ношения можно только сжечь.

Также бюстгальтеры практически не подлежат переработке, в них есть пластиковые и металлические детали, кружево, крючки. Их надо разделять на части перед переработкой, но никто не хочет этого делать.

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Даже такая, казалось бы, безобидная одежда, как футболки, продается с нашивками, принтами или даже наклейками. Их также очень сложно перерабатывать, поскольку переработке препятствует все, что не является текстильным волокном. Около 30% всей одежды, импортируемой в Латвию, просто не подлежит переработке.

Еще большей проблемой является подержанная одежда: ежегодно большая часть импортируемой в Латвию одежды, или 16 000 тонн, - это секонд-хенд, около половины - из Англии.

Если раньше секонд-хенд предназначался в основном для гуманитарных целей, то теперь это превратилось в бизнес: треть или даже половина использованной одежды отправляется в развивающиеся страны.

По сути, Латвия превратилась в склад текстильных отходов Англии.

На самом деле мы прекрасно знаем, как утилизировать текстильные отходы: изношенную одежду необходимо разобрать на детали, порвать и из этого производить новые волокна. Но есть два широких поля для роста.

Во-первых, такое вторичное волокно будет дешевле нового, поэтому нужны инвестиции и поддержка со стороны государства и местных властей, потому что ни один предприниматель не будет делать то, что ему невыгодно. Невозможно продавать переработанное волокно по цене, покрывающей затраты на его производство. Утилизация текстильных отходов является обязанностью и покупателей, и производителей, но она может быть поддержана действиями со стороны государства. Например, можно ограничить попадание этих текстильных отходов на муниципальные свалки.

Во-вторых, гораздо более серьезная проблема заключается в том, что для переработки текстильного изделия оно должно быть чистым, но большинство латвийцев выбрасывают все текстильные отходы в контейнер для бытовых отходов. Там вещи пачкаются и больше не могут быть переработаны. В специальных текстильных контейнерах также много грязных вещей, хотя эти контейнеры не являются свалкой - в этом смысле нашему обществу есть чему поучиться. А теперь добавьте эти грязные вещи к 30%, которые не подлежат переработке из-за свойств материала, и окажется, что в Латвии остается хорошо если 20% перерабатываемых текстильных отходов из всего огромного объема.

Пока мы не поменяем свои привычки и не будем складывать чистую, постиранную одежду в специальные контейнеры, эта цифра не изменится. Однако это не единственный результат, на который может повлиять общественное мнение.

Единственный реальный способ не утонуть в текстильных отходах в ближайшем будущем - это производить меньше одежды во всем мире; чтобы это случилось, необходимо поменять мышление людей. Там, где нет спроса, нет и предложения.