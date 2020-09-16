Впервые после визита Ширака: Латвию посетит президент Франции

Это будет первый визит президента Франции в Латвию в двухстороннем формате после визита президента Жака Ширака в 2001 году.

17 сентября в 12:00 канцелярия президента проведет пресс-брифинг, на котором руководитель канцелярии Андрис Тейкманис и посол Франции в Латвии Орели Руайе-Гунен расскажут о предстоящем визите Макрона в Латвию и вопросах протокола, в том числе эпидемиологической безопасности.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 11 сентября кумулятивная 14-дневная заболеваемость Covid-19 во Франции составляла 140,6 случая на 100 000 населения.

Центр не рекомендует поездки в эту страну, а также во Францию запрещены прямые пассажирские рейсы, однако действующие эпидемиологические правила разрешают дипломатическим делегациям других государств посещать Латвию без соблюдения самоизоляции.