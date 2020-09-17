"Вентспилс" потерпел разгромное поражение от "Русенборга" в Лиге Европы

Матч завершился со счётом 1:5 в пользу "Русенборга".

Интересно, что счёт в матче удалось открыть именно "Вентспилсу". Уже на 5-й минуте встречи гол в ворота норвежцев отправил Евгений Козлов. Как оказалось позже, это был единственный гол "жёлто-синих" в этой встрече.

Дальше действовать начал "Русенборг". На 15-й минуте Дино Исламович с пенальти сравнял счёт, на 37-й Андерс Конрадсен вывел гостей вперёд, а в компенсированное к первому тайму время Исламович оформил дубль.

Во втором тайме картина игры не изменилась, а красная карточка, показанная Дмитрию Литвинскому на 63-й минуте встречи, только усугубила положение "Вентспилса".

Литвинский не только оставил "жёлто-синих" в меньшинстве (довольно спорная красная карточка за фол последней надежды), но и подарил "Русенборгу" опасный стандарт недалеко от штрафной площади - этим и воспользовался Карло Хольсе.

Окончательный счёт в матче был установлен на 71-й минуте благодаря точному удару Кристоффера Закариассена, который оказался расторопнее всех в штрафной хозяев.

Таким образом, для команды из "Вентспилса" еврокубки подошли к концу и "Рига" остаётся единственной командой, которая продолжит борьбу в Лиге Европы. Команда из столицы Латвии уже сегодня на своём поле сыграет с сан-маринским клубом "Тре Фиори".

Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.