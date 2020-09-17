Чт, 17.09.2020
Ничего на Black Star не давалось легко, все время выгрызал все и забирал сам. Все, что предлагалось, все хватал и держал. Спасибо им за большой шанс, но если бы я его не удерживал - ничего бы не получилось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали

Андрей Пивоваров

ФОТО: кадр из twitter.com/brewerov

Исполнительного директора российской общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали сразу после того, как он просидел 14 суток под административным арестом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

В telegram-канале Пивоварова опубликовано видео, где он, уже находясь в оперативной машине, рассказывает, что причину задержания ему не назвали, а также не сообщили, куда везут.

Ранее Пивоварову был назначен административный арест на 14 дней из-за сбора подписей против поправок к Конституции, который прошел в России 15 июля.

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