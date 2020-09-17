Директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали

Исполнительного директора российской общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали сразу после того, как он просидел 14 суток под административным арестом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
В telegram-канале Пивоварова опубликовано видео, где он, уже находясь в оперативной машине, рассказывает, что причину задержания ему не назвали, а также не сообщили, куда везут.
Ранее Пивоварову был назначен административный арест на 14 дней из-за сбора подписей против поправок к Конституции, который прошел в России 15 июля.
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