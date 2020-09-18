Пт, 18.09.2020
Первый год мы кастингнули по России 20 000 человек, на второй год - 30 000 человек. Это ты слушаешь вживую, каждому уделяешь минуту, и так подряд во всех городах. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

В Латвии Covid-19 за сутки заразились четыре человека

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2264 теста на Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, три человека являются контактными лицами ранее заболевших, а пути заражения еще одного выясняются. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделано 290 907 тестов на Covid-19, заболели 1498 человек. 1248 человек, или 83,5% общего числа инфицированных, уже выздоровели.

В целом в Латвии скончались 36 человек с Covid-19, что составляет 2,4% общего числа заразившихся.

За прошедшие сутки не было госпитализировано пациентов с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся семь пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back