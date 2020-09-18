В Латвии Covid-19 за сутки заразились четыре человека

Согласно данным SPKC, три человека являются контактными лицами ранее заболевших, а пути заражения еще одного выясняются. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделано 290 907 тестов на Covid-19, заболели 1498 человек. 1248 человек, или 83,5% общего числа инфицированных, уже выздоровели.

В целом в Латвии скончались 36 человек с Covid-19, что составляет 2,4% общего числа заразившихся.

За прошедшие сутки не было госпитализировано пациентов с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся семь пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.