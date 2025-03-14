Все это лежит в основе многих нюансов, о которых говорил российский президент.

Он хочет помешать Украине усилить армию и пополнить запасы оружия — чтобы больше не было поставок с Запада. Он хочет знать, кто будет гарантировать это.

С самого начала войны Путин требовал «демилитаризации» Украины, что является неприемлемым условием для Киева и его союзников.

По сути, Путин ищет гарантий безопасности, только наоборот.

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Согласится ли Россия прекратить перевооружение или мобилизацию своих сил? Это кажется неправдоподобным, и не было никаких намеков на какие-либо уступки со стороны Путина, когда он общался с журналистами в Кремле.

Путин накануне вернулся в приподнятом настроении из поездки в приграничную Курскую область, которая частично оккупирована украинскими войсками с августа прошлого года.

Россия имеет преимущество в Курской области, а Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы, и не хочет терять этих позиций.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут уходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен. Как это будет?» — спросил он.