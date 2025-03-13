Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил установить таможенные тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран Евросоюза (ЕС) в 200% с учетом запланированных блоком тарифов на импорт виски из Соединенных Штатов.
Трамп грозит тарифами в 200% на импорт алкоголя из Европы
"Если эти тарифы не будут немедленно отменены, США установят тарифы на вино, шампанское и [другие] алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС в 200%", - отметил Трамп в записи на своей странице в социальной сети Truth Social.
В среду ЕС заявил, что отреагирует на установленные США таможенные тарифы на импорт стали и алюминия, возобновив с 1 апреля применение тарифов на импортируемые из США промышленные и сельскохозяйственные продукты, в том числе на виски, мотоциклы, арахисовое масло и лодки.
Еврокомиссия отметила, что новые тарифы США повлияют на экспорт ЕС на сумму 26 миллиардов евро, что составляет около 5% от общего экспорта товаров ЕС в США, поэтому американским импортерам придется платить дополнительные ввозные пошлины в размере шести миллиардов евро.
В свою очередь, контрмеры, принятые ЕС, повлияют на экспорт США в размере 28 миллиардов евро.
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