Вполне вероятно, что негативная оценка 30-дневного перемирия с Украиной помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым совпадает с официальной позицией Кремля, заявил агентству LETA директор Центра восточноевропейских исследований и лектор Рижского университета им. Страдиня Марис Цепуритис.
Агентство LETA уже писало, что Ушаков в четверг негативно оценил предложение США, утверждая, что оно лишь даст украинской армии передышку. Помощник Путина также отметил, что Россия хочет "долгосрочного мирного решения", которое обеспечило бы "легитимные интересы" Москвы.
Цепуритис подчеркнул, что позиция помощника Путина делает эти высказывания высокодостоверными, так как Ушакова нельзя сравнивать с другими так называемыми кремлевскими пропагандистами, задача которых - выражать яркие, радикальные мнения. При этом, по словам директора Центра восточноевропейских исследований, Ушаков близок и к формированию российской политики.
Эксперт отметил, что высказывания Ушакова, скорее, можно рассматривать в контексте того, что Россия хочет получить для себя выгоды, поэтому изначально говорит, что 30-дневное прекращение огня, разработанное на встрече должностных лиц Украины и США в Саудовской Аравии, невыгодно России. По мнению Цепуритиса, Россия будет добиваться того, чтобы США предоставили России что-то в обмен на 30-дневное перемирие.
На вопрос о том, чего может хотеть Россия от США, директор Центра восточноевропейских исследований согласился, что одним из вопросов может стать отмена санкций, введенных против России, но важны вопросы о территориальных концессиях в Украине. Также он упомянул слухи о попытках России добиться отвода украинских сил из Курского региона.
"Россия может требовать много, так как ее цели не изменились. Россия будет добиваться военного нейтралитета и недопуска Украины в НАТО. Также она захочет, чтобы Украина осталась без каких-либо гарантий безопасности", - сказал Цепуритис.
Эксперт подчеркнул, что Россия постарается сохранить контроль над всеми захваченными территориями и проявит претензии к тем областям Украины, которые она объявила своими - Донецкой, Луганской и Запорожью. Кроме того, Россия будет настаивать на смене власти в Киеве и на других вещах.
После согласия Украины на предложенное США 30-дневное перемирие США отменили перерыв в обмене разведданными и возобновили оказание Украине военной помощи. Отвечая на вопрос, готов ли президент США Дональд Трамп столь же решительно действовать в отношении и России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, Цепуритис отметил, что такая вероятность существует.
Он пояснил, что подход США был "мир любой ценой", однако до сих пор наибольшее давление оказывалось на Украину. По мнению эксперта, мяч теперь на стороне России. Директор Центра восточноевропейских исследований призвал учитывать, что влияние России на США имеет более узкий спектр инструментов.
"Если, например, США поставят на кон еще большее оказание военной помощи Украине, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, это может быть одним из пунктов, которые очень сильно могли бы изменить расчеты принимающих российские решения", - сказал Цепуритис.
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