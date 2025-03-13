"Россия может требовать много, так как ее цели не изменились. Россия будет добиваться военного нейтралитета и недопуска Украины в НАТО. Также она захочет, чтобы Украина осталась без каких-либо гарантий безопасности", - сказал Цепуритис.

Эксперт подчеркнул, что Россия постарается сохранить контроль над всеми захваченными территориями и проявит претензии к тем областям Украины, которые она объявила своими - Донецкой, Луганской и Запорожью. Кроме того, Россия будет настаивать на смене власти в Киеве и на других вещах.

После согласия Украины на предложенное США 30-дневное перемирие США отменили перерыв в обмене разведданными и возобновили оказание Украине военной помощи. Отвечая на вопрос, готов ли президент США Дональд Трамп столь же решительно действовать в отношении и России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, Цепуритис отметил, что такая вероятность существует.

Он пояснил, что подход США был "мир любой ценой", однако до сих пор наибольшее давление оказывалось на Украину. По мнению эксперта, мяч теперь на стороне России. Директор Центра восточноевропейских исследований призвал учитывать, что влияние России на США имеет более узкий спектр инструментов.

"Если, например, США поставят на кон еще большее оказание военной помощи Украине, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, это может быть одним из пунктов, которые очень сильно могли бы изменить расчеты принимающих российские решения", - сказал Цепуритис.

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