Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс прокомментировал убытки компании, диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение о перемирии, а в TikTok обсуждают способы обхода запрета на просмотр российского телевидения. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 13 марта ⟩ Объяснения убытков airBaltic, Путин о прекращении огня и советы о просмотре российского ТВ
Новости Латвии:
Латвия согласилась исключить российского миллиардера Михаила Фридмана, основателя финансовой группы "Альфа-Групп", из санкционного списка Европейского союза (ЕС), но не согласилась отменить санкции против российского миллиардера Петра Авена.
Аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Руководство авиакомпании винит в этом драматическом результате внешние обстоятельства и намерено в ближайшее время выйти на фондовый рынок, чтобы привлечь дополнительные средства для роста и стабилизации финансового положения, сообщает TV3 Ziņas.
Cлужба государственных доходов (VID) полиции начала уголовный процесс по делу о выплате зарплат "в конвертах" в крупном размере в компании, предоставляющей строительные услуги, сообщили агентству LETA представители VID.
Торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, затронули и Европейский союз (ЕС). Экономист Swedbank Лива Зоргенфрея в интервью TV3 Ziņas объяснила, как это отразится на Латвии.
6 марта после оперативно-розыскных мероприятий Государственная полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве пожилой женщины. По информации полиции, подозреваемые были знакомы с погибшей, а преступление, вероятно, совершено из-за денежного долга. Также установлено, что в день убийства они похитили из квартиры жертвы различные вещи. Оба задержанных взяты под стражу.
За рубежом:
Диктатор Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что согласен прекратить боевые действия, но есть нюансы, связанные с Курской областью.
Россия передала Соединенным Штатам список требований для переговоров о прекращении войны с Украиной и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщило агентство Reuters в ночь на четверг, 13 марта, со ссылкой на источники.
Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия заинтересована не во временной приостановке боевых действий, а в долгосрочном мирном урегулировании, сообщает "Медуза".
Делегации США и Украины в Джидде обсуждали будущий переговорный процесс и территориальные уступки со стороны Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Житель Латвии Юрий Ганин приговорен к шести годам колонии среднего режима в Беларуси, сообщается на сайте правозащитной организации "Вясна".
Интересное чтиво:
В TikTok начали активно продвигать новый метод просмотра российского ТВ - этим занимается некая блогер из Германии. Под видео пользовательницы множество комментариев из разных стран - в том числе из Латвии. Очевидно, что, несмотря на агрессивную пропаганду, спрос на телевидение РФ в нашей стране все еще велик. TVNET+ собрал информацию о том, что грозит поставщикам и пользователям технологий для просмотра пропагандистского ТВ.
В начале марта социальные сети всколыхнуло видео, на котором видно, как молодая явно нетрезвая девушка в зоне готового горячего питания супермаркета Rimi пробует соус прямо из ложки, а затем выплевывает его обратно в емкость, что вызвало вопросы о безопасности продуктов питания в магазинах. Шокирующий инцидент вызвал недовольство покупателей и опасения по поводу стандартов качества продуктов питания, особенно на открытых витринах.
В начале марта стало известно, что бывшая звезда латвийской тяжелой атлетики Ребека Ибрагима (ранее Коха) планирует в апреле представлять Латвию на чемпионате Европы. Это будет ее возвращение после многолетнего перерыва. За это время она приняла ислам и в ее личной жизни произошли изменения.
В повести Германа Гессе "Путешествие к земле Востока" группа паломников отправляется в духовный поход. Их гид Лео выглядит скромным слугой - он удовлетворяет их потребности и поддерживает порядок. Однако в середине пути Лео внезапно исчезает, и вместо паломничества начинается хаос. Путники, считавшие себя реальными лидерами, оказались растеряны без тихого, но абсолютно необходимого присутствия Лео.
Франция готова заменить США в роли ядерного зонтика союзников в Европе. Ряд экспертов, комментируя эти заявления, заговорили об Эстонии. Как меняются риски в условиях новых неопределенностей, пока власти Литвы критикуют идею Макрона, а глава МИД Эстонии уже работает в Париже, Rus.Postimees обсудил с профессионалами из Франции и не только.
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