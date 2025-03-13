Главное за 13 марта Объяснения убытков airBaltic, Путин о прекращении огня и советы о просмотре российского ТВ

Читайте также Криминал и ЧП Полиция задержала двух человек, убивших пенсионерку в Риге

За рубежом:

Диктатор Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что согласен прекратить боевые действия, но есть нюансы, связанные с Курской областью.

Россия передала Соединенным Штатам список требований для переговоров о прекращении войны с Украиной и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщило агентство Reuters в ночь на четверг, 13 марта, со ссылкой на источники.

Читайте также За рубежом СМИ: Россия передала США список требований для переговоров по Украине

Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия заинтересована не во временной приостановке боевых действий, а в долгосрочном мирном урегулировании, сообщает "Медуза".

Читайте также За рубежом Россия против временного прекращения огня

Делегации США и Украины в Джидде обсуждали будущий переговорный процесс и территориальные уступки со стороны Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Читайте также За рубежом Марко Рубио: США обсуждали территориальные уступки с Киевом

Житель Латвии Юрий Ганин приговорен к шести годам колонии среднего режима в Беларуси, сообщается на сайте правозащитной организации "Вясна".

Читайте также Криминал и ЧП Житель Латвии приговорен в Беларуси к шести годам тюрьмы

Интересное чтиво:

В TikTok начали активно продвигать новый метод просмотра российского ТВ - этим занимается некая блогер из Германии. Под видео пользовательницы множество комментариев из разных стран - в том числе из Латвии. Очевидно, что, несмотря на агрессивную пропаганду, спрос на телевидение РФ в нашей стране все еще велик. TVNET+ собрал информацию о том, что грозит поставщикам и пользователям технологий для просмотра пропагандистского ТВ.