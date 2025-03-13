"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса", - сказал Путин, оценивая предложение США о взаимном прекращении огня.

При этом диктатор считает, что нужно оценить то, как это перемирие поможет Украине.

"И мы за [перемирие], но есть нюансы. Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области?

Что будет с теми [солдатами ВСУ], кто остался в Курской области? Мы их просто выпустим, что ли? Как будет складываться ситуация на линии соприкосновения - 2000 километров, мы почти везде наступаем.

Кто определит, где и кто нарушил возможное прекращение огня? В эти 30 суток Украине продолжат поставлять оружие, сохранится принудительная мобилизация? Как будут решать вопросы верификации, как нам гарантируют, что ничего такого не будет?" - спросил диктатор.

Все эти вопросы, по словам Путина, требуют переговоров, в том числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом.

"Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить", - добавил он.

Ранее Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия заинтересована не во временной приостановке боевых действий, а в долгосрочном мирном урегулировании.

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"Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся - мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, нашу известную обеспокоенность. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - приводит слова Ушакова "Медуза".

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