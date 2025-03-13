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Житель Латвии приговорен в Беларуси к шести годам тюрьмы (1)

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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: FotoDax/Shutterstock

Житель Латвии Юрий Ганин приговорен к шести годам колонии среднего режима в Беларуси, сообщается на сайте правозащитной организации "Вясна".

Ганин был задержан в Беларуси 10 августа прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности Беларуси, оскорблении представителя власти и клевете на руководителя государства Александра Лукашенко.

По информации "Вясны", суд над Ганиным состоялся в Минском городском суде 12 ноября прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси, которые касаются дискредитации Беларуси, клеветы на Лукашенко и призывов к санкциям против Беларуси.

Сайт "Вясна" отмечает, что суд проходил за закрытыми дверями.

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