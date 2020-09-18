Бывшая модель обвинила Трампа в сексуальном насилии. Тот заявил, что никогда ее не встречал

Она утверждает, что это случилось 5 сентября 1997 года на теннисном турнире US Open. Женщине тогда было 24 года, а Трампу - 51 год. Он тогда был женат на своей второй супруге Марле Мейплз.

По словам Доррис, Трамп подошел к ней возле туалета, который был в VIP-ложе, засунул свой язык ей в рот, и прижал ее так, что она не могла выбраться.

В качестве доказательств она приложила свой билет на US Open и шесть снимков, где она вместе с Трампом. Сказанное Доррис подтвердила ее подруга, которой она позвонила сразу после случившегося, а также ее терапевт и еще несколько друзей, кому она рассказывала об этом.

Женщина также призналась, что хотела поделиться своей историей еще в 2016 году, когда с такими же обвинениями в адрес лидера США выступили несколько девушек. Однако она ничего не сказала, поскольку думала, что это может навредить ее семье.

"Мои девочкам вот-вот исполнится 13 лет, и я хочу, чтобы они знали, что не должны никому позволять делать с ними что-то, чего они не хотят… И я бы хотела быть для них образцом для подражания. Я хочу, чтобы они увидели, что я не молчала, я выступила против того, кто сделал нечто недопустимое", - сказала Доррис в интервью.

В свою очередь, адвокаты Трампа заявили изданию, что тот все обвинения отрицает и более того - никогда не встречал Эми Доррис.

В 2016 году более десяти женщин сообщили о сексуальных домогательствах со стороны будущего президента. Среди них - Саммер Зервос, бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел Трамп. Она заявила, что в 2007 году он пробовал поцеловать и потрогать ее. Позже женщина обратилась в суд.

В свою очередь, в 2018 году издание The Daily Beast сообщало о том, что Трамп платил порноактрисам сотни тысяч долларов за их молчание о его домогательствах.