Бывшая модель обвинила Трампа в сексуальном насилии. Тот заявил, что никогда ее не встречал

Экс-модель Эми Доррис обвиняет нынешнего президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
Она утверждает, что это случилось 5 сентября 1997 года на теннисном турнире US Open. Женщине тогда было 24 года, а Трампу - 51 год. Он тогда был женат на своей второй супруге Марле Мейплз.
В качестве доказательств она приложила свой билет на US Open и шесть снимков, где она вместе с Трампом. Сказанное Доррис подтвердила ее подруга, которой она позвонила сразу после случившегося, а также ее терапевт и еще несколько друзей, кому она рассказывала об этом.
Женщина также призналась, что хотела поделиться своей историей еще в 2016 году, когда с такими же обвинениями в адрес лидера США выступили несколько девушек. Однако она ничего не сказала, поскольку думала, что это может навредить ее семье.
"Мои девочкам вот-вот исполнится 13 лет, и я хочу, чтобы они знали, что не должны никому позволять делать с ними что-то, чего они не хотят… И я бы хотела быть для них образцом для подражания. Я хочу, чтобы они увидели, что я не молчала, я выступила против того, кто сделал нечто недопустимое", - сказала Доррис в интервью.
В 2016 году более десяти женщин сообщили о сексуальных домогательствах со стороны будущего президента. Среди них - Саммер Зервос, бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел Трамп. Она заявила, что в 2007 году он пробовал поцеловать и потрогать ее. Позже женщина обратилась в суд.
В свою очередь, в 2018 году издание The Daily Beast сообщало о том, что Трамп платил порноактрисам сотни тысяч долларов за их молчание о его домогательствах.
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