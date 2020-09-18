В Германии, возможно, произошла первая кибератака с летальным исходом

Хакеры блокировали компьютерные системы Дюссельдорфской университетской больницы. Одна из пациенток умерла, пока медики пытались перевезти ее в другую больницу.

Прокуратура Кельна в пятницу начала расследование по факту убийства по неосторожности. Обвинения могут быть выдвинуты хакерам, совершившим кибернападение.

Как указывают эксперты, это может быть первый случай в мире, когда кибератака прямым образом привела к смерти человека.

Вечером в среду, 9 сентября, больница стала жертвой вируса-шпиона. Хакеры на время отключили ее от компьютерной системы и потребовали выкуп.

В тот момент жительнице Дюссельдорфа должны были провести важную для жизни процедуру. Так как Дюссельдорфская университетская больница сделать это не могла, ее повезли в другое лечебное учреждение, находящееся примерно в 30 километрах.

В некоторых СМИ появилась информация, что целью хакеров была не больница, а другой университет. Осознав ошибку, хакеры оставили персоналу больницы инструкции по разблокировке системы и пропали.

Следователи привлекли экспертов по кибербезопасности, которые помогут установить, есть ли между нападением хакеров и смертью пациентки прямая связь. Расследуется и роль больницы в произошедшем.

Ранее СМИ сообщали, что в августе компания Garmin заплатила хакерам несколько миллионов евро, когда вирус-шпион парализовал IT-системы и производственные системы предприятия.

Правозащитные учреждения не рекомендуют платить выкуп, так как это приводит к еще более частым нападениям.