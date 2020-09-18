В Германии, возможно, произошла первая кибератака с летальным исходом

Полиция Германии начала расследование смерти женщины во время, когда на больницу была совершена кибератака, сообщает ВВС.
Хакеры блокировали компьютерные системы Дюссельдорфской университетской больницы. Одна из пациенток умерла, пока медики пытались перевезти ее в другую больницу.
Прокуратура Кельна в пятницу начала расследование по факту убийства по неосторожности. Обвинения могут быть выдвинуты хакерам, совершившим кибернападение.
Как указывают эксперты, это может быть первый случай в мире, когда кибератака прямым образом привела к смерти человека.
Вечером в среду, 9 сентября, больница стала жертвой вируса-шпиона. Хакеры на время отключили ее от компьютерной системы и потребовали выкуп.
В тот момент жительнице Дюссельдорфа должны были провести важную для жизни процедуру. Так как Дюссельдорфская университетская больница сделать это не могла, ее повезли в другое лечебное учреждение, находящееся примерно в 30 километрах.
В некоторых СМИ появилась информация, что целью хакеров была не больница, а другой университет. Осознав ошибку, хакеры оставили персоналу больницы инструкции по разблокировке системы и пропали.
Следователи привлекли экспертов по кибербезопасности, которые помогут установить, есть ли между нападением хакеров и смертью пациентки прямая связь. Расследуется и роль больницы в произошедшем.
Ранее СМИ сообщали, что в августе компания Garmin заплатила хакерам несколько миллионов евро, когда вирус-шпион парализовал IT-системы и производственные системы предприятия.
Правозащитные учреждения не рекомендуют платить выкуп, так как это приводит к еще более частым нападениям.
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