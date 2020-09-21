Жук-короед уничтожает леса. Как бороться с вредителем?

Внимание Re:Check привлек пост на Facebook, который написал член правления Союза "зеленых" и крестьян Ринголдс Арнитис. Он писал следующее:

"Ели плачут в Национальном парке Гауя 😥. Потому что их грызет Большой еловый короед, пока не прикончит... И плачут также другие ели, потому что знают, что человек не придет на помощь. Национальный парк Гауя стал КЛАДБИЩЕМ ЕЛИ, потому что некоторые индивиды добились, что елям помочь нельзя".

ФОТО: Скриншот Facebook

В комментариях политик также отметил, что, "если нужно, тогда надо вырубать, сжигать или сделать что-то другое, чтобы не пострадали еще большие территории". Решили узнать, действительно ли Национальный парк Гауя (НПГ) является кладбищем ели и как бороться с жуком-короедом.

Беспокойство о вреде короеда-типографа Латвию вновь застигло в прошлом году. Государственный научно-исследовательский институт леса Silava обобщает информацию о распространении жуков и констатировал, что популяция короедов из-за теплого климата выросла почти вдвое. Ранее они нанесли серьезный вред в 2017 году на территориях, затронутых наводнением, в округе Лубана. Там деревья начали высыхать, и в них поселились короеды. Для короедов-типографов прохладная и ветреная весна этого года была неблагоприятной, и количество жуков вновь снизилось

ФОТО: Re:Check/Данные Национального мониторинга леса

Действительно ли кладбище ели?

Арнитис Re:Check объяснил, что в публикации хотел отметить – в НПГ очень строгие ограничения. Это дает вредителям возможность размножаться.

"В Национальном парке Гауя нет такой ситуации, что всеми силами во всех местах сейчас нужно проводить вырубку ели или другие действия, чтобы ограничить этого вредителя", - говорит представитель Управления по охране природы Гита Строде, которая следит за парком. Парк состоит из нескольких зон, и в некоторых приоритетом является сохранение природы.

"Если в лесу будет несколько сухих, высохших елок, с точки зрения биологического многообразия, - это никакая не трагедия, это все нормально", - отметила она. Однако есть и леса частных собственников. Им также надо соблюдать более сложные условия. Это означает, что, любые действия должны быть предусмотрены планом по хозяйствованию лесом. Чтобы это изменить, предлагаются изменения в законе, которые еще должен одобрить Сейм. Если их утвердят, то бороться с короедами можно будет без составления плана.