Жук-короед уничтожает леса. Как бороться с вредителем?
Теплый климат способствует распространению короеда-типографа (большого елового короеда). Во многих местах Европы и Северной Америки вредитель за собой оставляет удручающую картину - огромные территории засохших деревьев. Также и в Латвии периодически происходят нападения короеда. Версии того, как с ним бороться, различаются: публично звучат как призывы вырубать каждое затронутое дерево, так и не вырубать ни одного.
Внимание Re:Check привлек пост на Facebook, который написал член правления Союза "зеленых" и крестьян Ринголдс Арнитис. Он писал следующее:
"Ели плачут в Национальном парке Гауя 😥. Потому что их грызет Большой еловый короед, пока не прикончит... И плачут также другие ели, потому что знают, что человек не придет на помощь. Национальный парк Гауя стал КЛАДБИЩЕМ ЕЛИ, потому что некоторые индивиды добились, что елям помочь нельзя".
В комментариях политик также отметил, что, "если нужно, тогда надо вырубать, сжигать или сделать что-то другое, чтобы не пострадали еще большие территории". Решили узнать, действительно ли Национальный парк Гауя (НПГ) является кладбищем ели и как бороться с жуком-короедом.
Беспокойство о вреде короеда-типографа Латвию вновь застигло в прошлом году. Государственный научно-исследовательский институт леса Silava обобщает информацию о распространении жуков и констатировал, что популяция короедов из-за теплого климата выросла почти вдвое. Ранее они нанесли серьезный вред в 2017 году на территориях, затронутых наводнением, в округе Лубана. Там деревья начали высыхать, и в них поселились короеды. Для короедов-типографов прохладная и ветреная весна этого года была неблагоприятной, и количество жуков вновь снизилось
Действительно ли кладбище ели?
Арнитис Re:Check объяснил, что в публикации хотел отметить – в НПГ очень строгие ограничения. Это дает вредителям возможность размножаться.
"В Национальном парке Гауя нет такой ситуации, что всеми силами во всех местах сейчас нужно проводить вырубку ели или другие действия, чтобы ограничить этого вредителя", - говорит представитель Управления по охране природы Гита Строде, которая следит за парком. Парк состоит из нескольких зон, и в некоторых приоритетом является сохранение природы.
"Если в лесу будет несколько сухих, высохших елок, с точки зрения биологического многообразия, - это никакая не трагедия, это все нормально", - отметила она. Однако есть и леса частных собственников. Им также надо соблюдать более сложные условия. Это означает, что, любые действия должны быть предусмотрены планом по хозяйствованию лесом. Чтобы это изменить, предлагаются изменения в законе, которые еще должен одобрить Сейм. Если их утвердят, то бороться с короедами можно будет без составления плана.
На вопрос, можно ли назвать парк кладбищем ели, руководящий исследователь института Silava Агнис Шмитс рассказывает, что короеды действительно затронули все ели. Однако он также как и Строде отмечает, что, если на отдельных территориях приоритетом является биологическое многообразие, то это никакая не трагедия. Деревья засохнут, возможно будут падать, но со временем лес возобновится. Однако нужно думать о том, как лучше всего помочь деревьям в округе заповедника, потому что вредители распространяются. Правда, это осложняют не только правила, но и разные мифы об эффективных способах борьбы с короедом. Некоторые осели в умах людей еще с советского времени.
Вырубать ли все деревья?
Например, если затронуто 20-30 % деревьев в лесу, то владельцы лесов думают, что смогут от них освободиться и забыть о проблеме. Однако нет смысла вырубать только затронутые деревья, говорит эксперт. "Каждое дерево, которое вырубают, оставляет запахи, где этим короедам размножаться. Они приходят, и их становиться еще больше", - отмечает Шмитс.
Поэтому нужно выбирать – вырубать все или ничего. Если пострадало отдельное дерево, скорее всего, оно было повреждено, и поэтому короеды его нашли. Шмитс говорит: "Очень возможно, что на этом все закончится, в следующем году ничего даже рядом не будет". В свою очередь, если пострадало много деревьев - нужно вырубать все. Если вблизи есть еще какая-нибудь роща ели, которую хочется сохранить, тогда в рубке нужно выставить особое химическое вещество или феромонные ловушки, которые привлекают короедов.
Теряют ценность
Член правления Латвийской федерации деревообработчиков Кристапс Клаусс отмечает, что с хозяйственной точки зрения короеды могут принести очень большие потери. Ситуация в Латвии улучшилась, к тому же в Латвии есть удачный опыт в борьбе с короедами. Однако его беспокоит то, что короед распространился на территории, на которой нельзя действовать свободно. Он признает, что пока нам везет, потому что климатические условия были неблагоприятными для короедов.
Пугающим примером служит то, что происходит в Центральной Европе. Клаусс говорит, что в Германии в прошлом году казалось, что наибольшим риском для отрасли будет выход Великобритании из ЕС, однако оказалось, что это короед.
Подсохшее дерево теряет качество. Оно будет существенно дешевле. "В случае Германии эта цена по отношению к относительно нормальному уровню, была примерно минус 40%", - говорит Клаусс. Однако дерево и не настолько испорчено, чтобы из него нельзя было ничего произвести. Дешевая древесина на рынке конкурирует с остальной, потому что цена упала даже на древесину, которая никоим образом не повреждена.
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