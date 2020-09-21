Пн, 21.09.2020
Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси

ФОТО: Reuters/ScanPix

Беларусский оппозиционный Telegram-канал Nexta Live 19 сентября опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям митингующих, сообщает "Медуза".

Авторы канала сообщили, что получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".

В таблице, подготовленной Nexta, указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания. Однако, неизвестно, насколько эта информация достоверна.

Nexta призвала своих подписчиков сообщать "факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию" и пообещал, что на публикации данных о первой тысяче сотрудников они не остановятся.

"При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, - сообщают в Nexta. - Никто не останется анонимным даже под балаклавой".

Кроме того, отдельно от сотрудников МВД Nexta опубликовал данные о семи работниках спецподразделения "Алмаз", которых администрация канала обвиняет в особой жестокости при задержаниях.

Напоминаем, что в Беларуси продолжаются акции протеста, начавшиеся после выборов президента страны 9 августа.

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