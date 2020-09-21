Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси

Авторы канала сообщили, что получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".

В таблице, подготовленной Nexta, указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания. Однако, неизвестно, насколько эта информация достоверна.

Nexta призвала своих подписчиков сообщать "факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию" и пообещал, что на публикации данных о первой тысяче сотрудников они не остановятся.

"При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, - сообщают в Nexta. - Никто не останется анонимным даже под балаклавой".

Кроме того, отдельно от сотрудников МВД Nexta опубликовал данные о семи работниках спецподразделения "Алмаз", которых администрация канала обвиняет в особой жестокости при задержаниях.

Напоминаем, что в Беларуси продолжаются акции протеста, начавшиеся после выборов президента страны 9 августа.