Telegram-канал Nexta опубликовал данные о тысяче сотрудников МВД Беларуси

Беларусский оппозиционный Telegram-канал Nexta Live 19 сентября опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям митингующих, сообщает "Медуза".
Авторы канала сообщили, что получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".
В таблице, подготовленной Nexta, указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания. Однако, неизвестно, насколько эта информация достоверна.
Nexta призвала своих подписчиков сообщать "факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию" и пообещал, что на публикации данных о первой тысяче сотрудников они не остановятся.
"При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, - сообщают в Nexta. - Никто не останется анонимным даже под балаклавой".
Кроме того, отдельно от сотрудников МВД Nexta опубликовал данные о семи работниках спецподразделения "Алмаз", которых администрация канала обвиняет в особой жестокости при задержаниях.
Напоминаем, что в Беларуси продолжаются акции протеста, начавшиеся после выборов президента страны 9 августа.
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