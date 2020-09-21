Фото, видео ⟩ В Риге грузовик провалился под асфальт

21 сентября в Риге, на улице Рудолфа, обвалился асфальт, в результате чего образовалась яма, в которую частично "упал" автомобиль Mercedes-Benz.
Видео: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт
О случившемся порталу TVNET сообщил очевидец. На месте происшествия собрались любопытные граждане и фотографы.
По данным Госполиции, сегодня, 21 сентября, в 09:57 сотрудники правоохранительных органов получили вызов с улицы Рудолфа, где под асфальт провалился тяжелый грузовик Mercedes-Benz.
При происшествии никто не пострадал.
Галерея: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт
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