Фото, видео ⟩ В Риге грузовик провалился под асфальт

Видео: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт

О случившемся порталу TVNET сообщил очевидец. На месте происшествия собрались любопытные граждане и фотографы.

По данным Госполиции, сегодня, 21 сентября, в 09:57 сотрудники правоохранительных органов получили вызов с улицы Рудолфа, где под асфальт провалился тяжелый грузовик Mercedes-Benz.

При происшествии никто не пострадал.

Галерея: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт