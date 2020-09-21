Пн, 21.09.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Фото, видео ⟩ В Риге грузовик провалился под асфальт

ФОТО: Aculiecinieka foto

21 сентября в Риге, на улице Рудолфа, обвалился асфальт, в результате чего образовалась яма, в которую частично "упал" автомобиль Mercedes-Benz.

 Видео: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт

О случившемся порталу TVNET сообщил очевидец. На месте происшествия собрались любопытные граждане и фотографы.

По данным Госполиции, сегодня, 21 сентября, в 09:57 сотрудники правоохранительных органов получили вызов с улицы Рудолфа, где под асфальт провалился тяжелый грузовик Mercedes-Benz.

При происшествии никто не пострадал.

Галерея: На улице Рудолфа грузовик провалился под асфальт

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